El Grup Món suma ‘Tornaveu’

Tornaveu, el digital de cultura popular de referència, s’incorpora al Grup Món. Aquesta aliança permetrà al grup oferir una major diversitat de continguts i contribuir, d’aquesta manera, a la difusió i popularització de l’enorme potencial de manifestacions culturals de carrer que hi ha a Catalunya. Tornaveu, editat per l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, és una publicació de llarg recorregut, creada l’any 2009 a partir de l’impuls de personalitats com Joan Maluquer, Joan-Ramon Gordo i Pere Baltà, amb la intenció de comunicar la cultura popular i donar visibilitat a la feina de les entitats i associacions del país.

En aquest sentit, el Grup Món ofereix la plataforma tecnològica -de desenvolupament propi-, que millorarà la capacitat editorial de Tornaveu, i una penetració social de gran abast, a partir de la connexió de la publicació amb el conjunt de les xarxes socials del grup. Els lectors, per tant, milloraran la seva experiència i tindran a l’abast una major oferta periodística.

D’aquesta manera, el Grup Món amplia el perímetre i integra noves ofertes editorials. En aquest moments, el grup periodístic s’adreça a 1’9M de lectors (segons la mesurament oficial d’OJD) i aplega nou capçaleres pròpies (El Món, Tot Barcelona, Món Terrassa, Món Esport, Món Planeta, Vadegust, Vadevi, Vadevi Balears i Tot Economia), a més de quatre mitjans associats, com són Catorze, iSabadell, El Cinèfil i, ara, Tornaveu. El creixement i la diversitat, tant des del punt de vista temàtic com territorial, fa que el Grup Món sigui una de les apostes editorials que més han incrementat audiència i continguts des de la seva fundació en un -ja llunyà- any 2006. I, sempre, en català i des d’una estratègia clarament independent.