‘Eufòria’ es prepara per a una gran nit: un himne gai i reptes majúsculs

TV3 emetrà aquesta nit l’última gala gravada d’Eufòria, que tanca la primera fase i es prepara per al seu tram decisiu amb actuacions en directe i les votacions de la gent des de casa. Aquest cinquè programa arriba després de l’aturada per Setmana Santa, un petit break que esperen que hagi deixat amb ganes de més als teleespectadors. Només queden nou concursants, els que aquesta setmana hauran de demostrar les seves capacitats per convèncer el jurat i el públic present a plató. La competició cada vegada està més igualada i és més difícil eliminar-ne a un, el que aportarà més curiositat i expectació a cada emissió.

El repertori d’aquesta nit promet festa, amb coreografies complexes i molt de ritme. La gran sorpresa és el tema que han escollit per a la Mariona, la preferida de l’última gala. En el seu cas, volen que mostri com es desenvolupa en un registre que no fa gens amb ella: la Cheap thrills de Sia. L’altre gran canvi radical? El del Pedro, que haurà de tornar a la seva versió més intimista amb País petit de Lluís Llach. Volen que la Scorpio i l’Estela tornin a sentir-se còmodes, per la qual cosa han escollit dos temes adients per als seus respectius estils.

El Pedro, un dels concursants preferits | TV3

Tot apunta, però, que el protagonista de la nit serà en Joan. El manicurista d’Eufòria s’enfronta a un repte amb el que vol “fer història“. Amb aquesta contundència afronta l’actuació d’aquesta gala, quan interpretarà Ho tenim tot de Joan Dausà. I què és el que pretén? Convertint-la, sorprenentment, en un himne gai: “Vull fer història a Catalunya. M’agrada Eufòria perquè hi ha molta diversitat de concursants i jo vinc a representar el col·lectiu LGTBIQ+, crec que és un molt bon tema per fer-ho”. Amb una posada en escena potent i segurament una coreografia igual de cridanera, l’actuació del Joan promet fer parlar molt.