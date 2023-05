Cau una de les favorites d”Eufòria’ però marxa ovacionada

Va pujar com l’escuma en els primers programes, va seure a la cadira del favorit, la seva progressió es va estancar quan altres concursants es van anar destapant i la gala número 11 ha sigut agredolça per a ella, perquè ha estat la de la seva eliminació però ha marxat ovacionada pel públic que hi havia al plató. És la història de la mallorquina Elena a Eufòria, que s’ha acabat aquest divendres, en la primera semifinal de la segona temporada del talent show de TV3. La forta personalitat de la jove artista –que ha reivindicat la seva talla 42, la seva homosexualitat i la seva família, especialment l’àvia (la padrina) al llarg de les 11 setmanes en què ha estat al programa– li va permetre destacar des de les primeres gales, sobre l’escenari, en els assajos i en les breus xerrades amb els coaches i amb els presentadors entre actuació i actuació. Però quan semblava que havia de ser la guanyadora o almenys una de les finalistes van començar els girs de guió i altres companys van començar a destacar i a posar-se a la seva altura: primer la Jim, després l’Alèxia, la Sofia, la Carla i el Tomàs.

El Tomàs i l’Elena esperant la votació final del públic d”Eufòria’ de TV3 en la primera semifinal

Ara, paradoxalment, aquests quatre continuen en la cursa. De fet, la Jim i la Sofia han compartit la zona de perill aquest divendres amb l’Elena i el Tomàs arran de la primera ronda de votacions del públic, amb més de 75.000 vots emesos. Però han arribat a la segona semifinal, que serà divendres que ve, per decisió dels coaches, el VAR musical i el jurat –els experts del programa de la cadena de televisió pública catalana–, que els han salvat. En l’últim assalt, l’Elena i el Tomàs han lluitat per la salvació del públic i un 54% dels teleespectadors –dels més de 150.000 que han votat– han triat el Tomàs, l’únic concursant masculí que quedava, i que queda.

Les úniques que no han estat a la zona de perill aquesta setmana han sigut l’Alèxia i la Carla. La primera ha passat a la final perquè ha sigut la més votada pel públic en la primera ronda, amb un 22% dels vots. De tota manera, és conscient que la seva victòria com a favorita ha sigut pels pèls, perquè la Carla ha quedat només un punt per darrere d’ella, amb el 21% dels vots.

La ‘derrota’ més dolça per a l’Elena

L’eliminació de l’Elena ha estat lluny de ser dramàtica, perquè ella mateixa ha volgut treure-hi ferro i perquè ha marxat amb una gran ovació del públic que hi havia en directe al plató de TV3, que ha corejat el seu nom juntament amb els seus companys, i grans elogis dels experts del programa. “L’objectiu d’Eufòria no és que us quedeu aquí, ha d’arribar el moment que sortiu a la vida real, i ara és el teu moment, després d’11 setmanes”, li ha dit des del jurat Carol Rovira.

Flotava a l’ambient que l’Elena ja està madura per fer el seu camí. I ella mateixa –igual que el Tomàs–, havien encarat amb gran esportivitat el moment en què han hagut de demanar el suport del públic. “Ja hem guanyat, ja està, ja no hi ha res més a dir”, ha anunciat com si sabés que seria eliminada. De fet, les gales que depenen més del vot del públic no són les que li han anat millor, tot i que la setmana passada va ser el públic qui la va salvar a l’últim moment.

Sigui com sigui, el que més clarament ha permès a l’Elena marxar amb bon sabor de boca ha sigut l’actuació d’aquest divendres, en què ha pogut cantar –i ballar– el Cabaret de Liza Minnelli. “Per fi una cançó en què em sento que puc expressar-ho tot”, ha dit encantada abans de cantar.

‘Boig per tu’ i ‘Per què he plorat’ donen ales a la Jim i l’Alèxia

Però aquest divendres Eufòria ha proporcionat almenys dos moments més que han posat la pell de gallina als espectadors de TV3. Han sigut les actuacions de la Jim en solitari –en aquesta primera semifinal els concursants han fet una cançó en solitari i una altra amb un altre company–, que ha cantat el Boig per tu de Sau, “la balada de Catalunya”, i el duet del Tomàs i l’Alèxia, on la jove cantant ha brillat especialment fent la Blanca de Mar i cel amb el Per què he plorat? del musical català de més èxit.