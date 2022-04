‘El Mundo’ blanqueja Vox i celebra “l’oportunitat” per “desmuntar clixés”

El diari El Mundo continua amb la seva campanya de blanqueig de Vox i considera que el nou govern de coalició a Castella i Lleó és una “oportunitat” per “desmuntar clixés”. En el seu editorial, el rotatiu madrileny creu que “cal felicitar-se” per la investidura d’Alfonso Fernández Mañueco gràcies a l’ampli suport de PP i Vox perquè dona “estabilitat” a la legislatura i posa la primera pedra d’una futura entesa per assaltar la Moncloa.

El rotatiu insisteix que el govern PP-Vox “respecta la voluntat dels castellanolleonesos expressada a les urnes” i creu que el partit d’ultradreta té una “oportunitat immillorable abans que res per desmuntar clixés”. L’editorial assegura que les pors sobre l’amenaça que suposa Vox per als drets i les llibertats són infundades que el que “de veritat inquieta” Pedro Sánchez és model econòmic alternatiu que proposa el PP de la mà d’Isabel Díaz Ayuso i que ara vol implantar a Castella i Lleó.

Portada de l’editorial de El Mundo

“Poques vegades s’han posat tant la lupa en la formació d’un nou govern autonòmic”, assegura El Mundo. “Davant l’imparable desgast del sanchisme i el daltabaix de Podemos, les enquestes confirmen que la suma de PP i Vox permetrà l’alternança a la Moncloa a les pròximes eleccions generals”, celebra el diari. “L’esquerra ho sap bé. I davant el temor de veure’s descavalcada del poder agita sense parar l’espantall de la ‘ultradreta’, per més que l’estratègia de la por cada vegada cala menys entre la ciutadania”.

Comparació amb Le Pen

El Mundo també critica el govern espanyol i els seus mitjans afins per contraposar l’entrada de Vox al govern de Castella i Lleó amb el front unitari contra la ultradreta que s’està intentant formar a França per barrar el pas a Marine Le Pen, que es jugarà la presidència del país amb Emmanuel Macron en la segona volta de les eleccions. “Com si tingués alguna cosa a veure una elecció a doble volta com la de les presidencials gal·les amb sistemes parlamentaris en els quals la governabilitat penja de la suma de majories“, defensa l’editorial.

El diari madrileny ha comprat el discurs del nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo i assegura que el PSOE no està per donar gaires lliçons d’ètica política perquè pacta amb independentistes. “Com si el sanchisme pogués donar lliçons d’ètica o de pactes després de tirar-se als braços dels qui aspiren a la demolició del nostre marc constitucional, com a ERC, o amb els hereus d’ETA”.