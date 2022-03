L’ABC celebra “l’esperat retorn” del Borbó emèrit

La fi de les investigacions sobre Joan Carles I ha estat rebuda amb descans a la capital del regne, que feia temps que esperava l’arxiu de les dues carpetes que la fiscalia tenia obertes per aplanar “l’esperat retorn” del Borbó emèrit. En el seu editorial d’avui, el diari ABC ha denunciat la “persecució de la monarquia” i ha criticat especialment Podemos, a qui ha acusat d’atacar la corona amb atacs “furibunds i injustificats” amb el “silenci còmplice” del PSOE.

El diari madrileny considera que tot plegat és una “estratègia política contra el règim constitucional” que, “per sort”, ha fracassat. “Les diligències obertes per la fiscalia contra Joan Carles I s’han volgut utilitzar no només contra ell per a desacreditar-lo, sinó com a coartada per deteriorar la corona en general i crear una atmosfera social de cort republicana que fes inevitable el canvi de sistema a Espanya i la desaparició de la monarquia parlamentària”, diu l’editorial.

Portada del diari ABC / Arxiu

Condemna preventiva

El diari lamenta que a Joan Carles I sempre el perseguirà una “sort de condemna civil preventiva, encara que no existeixi una condemna penal, perquè la seva presumpció d’innocència ha estat vulnerada de manera sistemàtica”. El diari passa de puntetes per sobre de la “contribució immensa” del rei emèrit espanyol i fa una menció igual de breu sobre “la falta d’exemplaritat d’una part de la seva conducta” i prefereix centrar-se en el futur.

Per l’ABC, l’arxivament de les investigacions “dona peu a l’esperat retorn, sota la fórmula que sigui”, de Joan Carles I, ja que “com un espanyol més, té dret a viure on vulgui i com vulgui, sense persecucions de cap mena“. Això sí, el diari li demana que tingui en compte les necessitats del seu fill Felip VI i prepari un aterratge que tingui “la menor afectació possible” per la monarquia com a institució. “Joan Carles es va equivocar en algunes coses”, conclou el diari. “Però també va encertar-ne moltes altres que ha situat Espanya on és i mai va merèixer aquesta mena de desterrament permanent al qual molts l’havien condemnat”.