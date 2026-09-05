La intel·ligència artificial ja no és només una eina. S’ha convertit en una força invisible que remodela la nostra vida diària. Però hi ha una realitat que molts no veuen, i és molt més aterridora del que pensem.
Aquesta tecnologia, que usem cada dia, no només canvia feines o la ciència. Està fent alguna cosa molt més profunda. Està modelant la nostra identitat, pas a pas, sense que ens n’adonem. És un secret que impactarà en la teva manera de ser.
Un nou estudi imprescindible acaba de destapar aquesta solució a un misteri que ens afectava a tots. Publicat a la revista AI & Society, i amb la signatura d’investigadors de les universitats de Birmingham, Linnaeus i Aarhus, aquest treball ens posa en alerta.
Han batejat el fenomen com la “humanitat robotoide“. I, sincerament, és un terme que ens hauria de fer reflexionar de debò. El que defensen és clar i contundent: la IA adopta comportaments humans per guanyar la nostra confiança.
Això provoca una mimetització. Un procés bidireccional on nosaltres, sense saber-ho, interioritzem les seves maneres d’expressar-se. Com si fóssim esponges absorbint la seva essència digital. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la profunditat d’aquest impacte).
Aquesta transformació oculta es basa en dos fenòmens clau. El primer, el nostre instint humà de mimetització. Naturalment, tendim a adoptar l’estil de qui tenim davant, sigui una persona o una màquina. És un truc de la nostra pròpia biologia.
El segon factor és la sorprenent habilitat de la IA. Recorda les interaccions prèvies i ajusta el seu comportament a cada usuari. És una personalització definitiva que, irònicament, ens fa més vulnerables a la seva influència silenciosa.
La pèrdua d’allò que ens fa humans
Al principi, sembla inofensiu. Simplement ens estem adaptant per comunicar-nos millor. Però aquí ve l’autèntic error que assenyala l’estudi. Quan interioritzem aquest patró d’interacció amb una màquina, ens tornem més compatibles amb ella.
La IA està modelant la nostra identitat, pas a pas, sense que ens n’adonem. Estem perdent allò que ens fa realment humans.
I en aquest procés, perdem característiques purament humanes. La imprevisibilitat. El nostre sentit únic del jo. Aquelles petites coses que ens fan diferents i especials. Aquesta és la realitat alarmant que ens plantegen.
Aquesta pèrdua no passa quan mimetitzem un altre ésser humà. L’intercanvi és diferent. Però amb la IA, la línia s’esborra. La nostra ment, de forma intuitiva, busca la màxima eficiència en la comunicació. Un paradoxa que ens acosta al que intentem dominar.
El que estem observant no és només una evolució tecnològica. És una evolució humana, impulsada per la màquina. Com si el nostre cervell estigués sent reprogramat per parlar un idioma que no és el nostre de forma natural.
La hipòtesi que no podem ignorar
Cal ser clars: aquest estudi és estrictament teòric. No s’han fet proves longitudinals en persones reals. Els autors ho reconeixen. Es basen en estudis previs sobre la interacció entre humans i màquines. Però això no el fa menys rellevant.
Hem de prendre-ho com una hipòtesi. Però una hipòtesi ben fonamentada. Amb arguments sòlids que mereixen tota la nostra atenció. La solució? Estar alerta. Aquesta és la clau definitiva.
El risc és real. I la urgència és màxima. La IA s’integra cada vegada més a la nostra vida quotidiana. Des dels assistents de veu fins als sistemes de recomanació, la seva presència és omnipresent. No podem permetre que decideixi qui som.
Estem en un punt crític de la història. Podem ser observadors passius o actors conscients. La decisió és nostra. La nostra identitat està en joc. I el temps per actuar és ara.
Queda poc temps per entendre aquest fenomen en profunditat abans que sigui massa tard. La llei de la interacció humana i digital canvia constantment. Protegir la nostra essència és un objectiu prioritari.
Així que sí, haver llegit això no ha estat una pèrdua de temps. Ha estat la millor inversió en el teu futur. Perquè al final, el que ens defineix no és la màquina, sinó la nostra capacitat de triar. O no?