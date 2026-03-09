Els gossos senten gelosia quan perceben una amenaça en la seva relació

Si alguna vegada has sentit que el teu gos t’observa amb ulls de retret quan acaricies un altre animal, no són imaginacions teves. La ciència ha parlat i, encara que durant anys els experts han debatut si els animals són capaços de sentir gelosia, una nova investigació de la Universitat de San Diego posa sobre la taula una realitat difícil d’ignorar.
Més enllà del que els professionals defineixen tècnicament com competència social per l’atenció, les dades revelen que els nostres companys peluts són experts a protegir el seu vincle amb nosaltres. La pregunta clau no és si senten gelosia, sinó què estan disposats a fer quan senten que la seva posició privilegiada està en joc (sí, nosaltres també hem al·lucinat amb les xifres).
L’experiment que va posar a prova la lleialtat
L’estudi no va deixar res a l’atzar. Els investigadors van analitzar el comportament de 36 gossos enfrontant-los a tres escenaris diferents mentre els seus amos els ignoraven. Primer, van interactuar amb un gos de peluix que emetia sons; després, amb una carabassa de Halloween (també sonora); i, finalment, amb la simple lectura d’un conte infantil.
Els resultats van ser reveladors: quan l’amo parava atenció al gos de peluix, el 80% dels cans va reaccionar de forma activa. Què feien? S’apropaven desesperats als seus amos o els empenyien amb insistència per recuperar la seva quota d’afecte. En comparació, l’interès per la carabassa o el llibre va ser pràcticament irrellevant.
La dada que posa els pèls de punta: Un 30% dels gossos va intentar interposar-se físicament entre l’amo i el peluix, mentre que un 25% va arribar a mostrar agressivitat directa contra l'”intrús”. Els animals no només buscaven atenció, buscaven trencar el vincle creat amb el rival.
Per què passa realment?
El veterinari Víctor Algra ho explica amb contundència: la gelosia en els gossos és, en essència, una resposta instintiva per salvaguardar la relació amb el seu humà de referència. És una forma de lleialtat extrema que, a vegades, es tradueix en conductes que ens poden semblar un error, però que són pura protecció del seu ecosistema emocional.
Aquesta reacció demostra que per a ells no som només proveïdors d’aliment, som el seu pilar central. Quan veuen un altre “ésser” (fins i tot un peluix) ocupant el nostre temps, el seu cervell activa un senyal d’alerta. És un comportament dissenyat per evitar que es fracturi aquesta connexió única que tant valoren.
Més enllà de la gelosia: un avís als propietaris
Aquesta troballa ens obliga a replantejar-nos com gestionem l’atenció que donem a les nostres mascotes quan hi ha més animals a casa o quan interactuem amb d’altres. La ciència subratlla que la competència social és una realitat, i entendre-la és la clau per evitar situacions d’estrès innecessari a la llar.
Havies notat aquests canvis d’actitud en el teu gos quan et veu acariciant una altra mascota? La propera vegada que et posi aquesta mirada, recorda: no és només un caprici, és la seva forma de dir-te que ets el seu món sencer.