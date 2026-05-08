Zerzura, la ciutat perduda del Sàhara oriental que un explorador espanyol situa ara al Txad

El desert del Sàhara no és només sorra i silenci. Durant segles, una llegenda ha tret la son a exploradors, espies i arqueòlegs: la ciutat de Zerzura.
Parlem de la mítica “Ciutat dels Oasis”, un enclavament ocult que, segons els relats antics, custodiava tresors inimaginables i un rei adormit. (Sí, sona a pel·lícula d’Indiana Jones, però la ciència acaba de donar un cop sobre la taula).
Molts la van buscar a l’Egipte occidental o a Líbia, seguint mapes borrosos i brúixoles que sempre fallaven. El misteri semblava destinat a morir sota les dunes, fins que un nom espanyol ha canviat les regles del joc.
El gir inesperat: Zerzura no és on pensàvem
L’explorador Diego Cortijo, membre de la Societat Geogràfica Espanyola, ha llançat una bomba informativa que està fent tremolar els fonaments de la historiografia tradicional.
Després d’anys d’expedicions i anàlisis de terreny, Cortijo ha desplaçat el foc milers de quilòmetres cap al sud. Les seves investigacions situen ara la possible ubicació de Zerzura al Txad.
Aquesta teoria trenca amb dècades d’obsessió pel Sàhara oriental. Mentre altres es perdien al “Gran Mar de Sorra”, aquest investigador ha seguit una pista molt més sòlida i tangible al cor del Sahel.
La llegenda de Zerzura va ser esmentada per primera vegada al segle XIII al manuscrit “Kitab al Kanuz”, descrivint-la com una “ciutat blanca” protegida per un ocell de pedra.
Per què al Txad? No és una elecció a l’atzar. Cortijo es recolza en la geografia de les rutes transsaharianes i en vestigis que encaixen amb les cròniques medievals millor que qualsevol oasi egipci.
L’enginyeria d’una troballa històrica
El treball de Cortijo no és només intuïció. Es tracta d’una anàlisi quirúrgica de les rutes de caravanes que connectaven la Mediterrània amb l’Àfrica subsahariana.
L’explorador ha identificat estructures i formacions que coincideixen amb els “punts cecs” dels mapes antics. En aquestes regions del Txad, el terreny és hostil, però guarda secrets que l’erosió no ha pogut esborrar.
Parlem d’un canvi de paradigma. Si Zerzura és al Txad, la nostra comprensió del comerç i els assentaments antics al Sàhara central ha de ser reescrita per complet.
El valor d’aquest descobriment no rau només en l’or o les pedres precioses que esmenten les llegendes. El que realment importa és el patrimoni cultural i la xarxa d’oasis perduts que mantenien viva la regió.
Les autoritats arqueològiques ja miren amb lupa aquestes noves dades. La precisió de Cortijo en senyalar aquestes coordenades obre la porta a missions internacionals de gran envergadura.
Què significa això per al nostre coneixement del passat?
Trobar Zerzura seria l’equivalent africà a la troballa de Machu Picchu o Troia. No és només una ciutat; és la prova que el desert va ser un lloc molt més connectat del que creiem.
Per a nosaltres, els amants de la història, això és un regal. Imagina que sota aquestes terres considerades ermes, va existir una tecnologia de gestió de l’aigua capaç de mantenir una ciutat sencera.
Aquesta troballa també posa en valor el paper dels exploradors espanyols al segle XXI. Cortijo demostra que, amb menys recursos que les grans potències, la tenacitat i el coneixement local guanyen la partida.
La zona del Txad on se situa la troballa és de difícil accés i requereix permisos especials a causa de la inestabilitat geopolítica de la regió. No és un destí per a turistes improvisats.
La importància de Diego Cortijo en aquesta investigació és vital. El seu enfocament barreja l’arqueologia clàssica amb l’ús d’eines modernes com el rastreig satel·litari d’alta resolució.
Això ens permet veure “a través” de la sorra. El que abans era una taca groga al mapa, ara mostra perfils del que podrien haver estat muralles i canals de reg.
El rellotge corre per a l’arqueologia
El problema és que el canvi climàtic i l’erosió accelerada estan destruint aquests jaciments a una velocitat alarmant. El que no es documenti ara, desapareixerà per sempre.
La comunitat científica demana urgència. Cada tempesta de sorra al Txad pot estar enterrant definitivament la prova definitiva que confirmi la teoria de Cortijo.
T’imagines que la ciutat que va inspirar “El pacient anglès” sigui finalment excavada per un equip liderat per espanyols? Seria la fita de la dècada.
Per ara, les coordenades exactes es mantenen sota un gelós secret professional per evitar l’espoli i l’arribada de buscadors de tresors sense escrúpols.
El que és segur és que el nom de Zerzura ha deixat de ser un conte de avis per convertir-se en una prioritat científica de primer nivell al nostre calendari.
Serà aquest el final d’un dels misteris més antics del continent africà o només el principi d’una aventura més gran?
De moment, només ens queda esperar que les primeres excavacions confirmin el que Cortijo ja sap: el desert mai torna el que amaga, a menys que sàpigues exactament on mirar.
