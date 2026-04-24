Troballa sense precedents: la ‘Ilíada’ de l’antiga Grècia apareix en una tomba egípcia gràcies a experts espanyols

Imagina entrar en una tomba egípcia que fa tres mil·lennis que està segellada i trobar quelcom que no hauria de ser allí.
No parlem d’or, ni de joies, ni de les típiques malediccions dels faraons que alimenten el cinema de Hollywood.
Parlem de quelcom molt més valuós per a la nostra civilització: un manuscrit perdut que reescriu tot el que sabíem sobre l’origen d’Occident.
Un grup d’arqueòlegs de casa nostra acaba de protagonitzar al jaciment d’Oxirinc la descoberta més important de les últimes dècades. (Sí, per sobre de qualsevol sarcòfag de plata).
Han trobat una còpia de la Ilíada d’Homer en un estat de conservació que sembla desafiar les lleis de la física.
La troballa és tan brutal que els experts internacionals encara s’estan fregant els ulls davant les primeres imatges filtrades.
El tresor que ningú esperava trobar al desert
Què fa un poema grec sobre la guerra de Troia enterrat al costat d’un alt funcionari de la dinastia ptolemaica?
Aquesta és la pregunta que ara mateix manté en suspens la comunitat científica i que ens toca directament l’orgull professional.
L’equip, liderat per especialistes de la Universitat de Barcelona, no buscava literatura, buscava entendre els ritus funeraris de l’Egipte Mitjà.
Però el destí, o la sort de l’arqueòleg, tenia preparat un gir de guió digne de les millors novel·les d’aventures.
En obrir la càmera principal, protegida per una humitat constant i miraculosa, va aparèixer el papir que contenia els versos d’Hèctor i Aquil·les.
Cal destacar que el papir no és un fragment petit; és una extensió de text gairebé completa que podria contenir variacions mai vistes del text original.
Aquest document és, bàsicament, el Sant Grial per als filòlegs i amants de la història que feia segles que especulaven sobre les versions “pures” d’Homer.
Per què aquesta descoberta afecta la teva butxaca i la teva cultura?
Podries pensar que això només importa a senyors amb barba i ulleres de prop, però t’equivoques profundament.
Aquesta troballa posa la nostra recerca a l’avantguarda de l’arqueologia mundial, atraient inversions i prestigi que poques vegades veiem en aquest sector.
La cultura és el petroli d’Europa, i tenir sota custòdia la versió més antiga i completa de l’obra fundacional de la nostra literatura és un actiu estratègic.
A més, obre una porta perillosa i fascinant: quantes altres obres “perdudes” de l’antiguitat estan esperant en tombes similars?
Estem davant l’inici d’una nova edat d’or de les descobertes, on la tecnologia aplicada aquí està marcant el camí a la resta del món.
Els investigadors estan usant ara escàners multiespectrals per llegir les parts que el temps ha intentat esborrar, i el que estan veient els està posant els pèls de punta.
La lletra petita d’un papir que no hauria d’existir
L’estat del suport és tan fràgil que un simple canvi de temperatura podria convertir aquest tresor en cendres en qüestió de segons.
Per això, l’equip treballa en condicions d’aïllament extrem, gairebé com si estiguessin manipulant material radioactiu.
Es creu que el propietari de la tomba era un erudit hel·lenitzat que estimava tant l’obra d’Homer que va decidir endur-se-la a l’més enllà.
Gràcies a aquesta obsessió personal, avui nosaltres tenim accés a una finestra directa al pensament de fa 2.800 anys.
Les primeres transcripcions suggereixen que hi ha adjectius i passatges que no apareixen en les edicions que vas estudiar a l’institut.
I si la guerra de Troia no va ser exactament com ens l’havien explicat durant segles? (Aquesta és el dubte que ara mateix treu la son als historiadors).
Com a dada clau, cal saber que les autoritats ja estan coordinant un protocol de seguretat sense precedents per protegir la troballa de possibles saquejos o mercats negres.
La notícia ha corregut com la pólvora a les xarxes socials, on el terme “Homer Català” ja comença a ser tendència entre els més curiosos.
Un avís per als escèptics: el temps s’acaba
No creguis que aquest papir es quedarà en un cajó agafant pols mentre els polítics decideixen què fer amb ell.
La pressió internacional és total. Museus com el Louvre o el British ja han aixecat el telèfon per interessar-se per la joia de la corona d’Oxirinc.
Però la troballa és fruit del nostre esforç, del nostre equip, i la investigació inicial es quedarà a casa, marcant una fita que recordarem durant dècades.
La pròxima vegada que algú et digui que ja està tot descobert, recorda-li que en una tomba oblidada d’Egipte, acabem de trobar l’origen de les nostres històries.
L’equip promet revelar més fragments traduïts en les pròximes setmanes, i t’assegurem que el que ve petarà internet.
Estàs preparat per descobrir que tot el que sabies sobre la Ilíada podria ser només la punta de l’iceberg?
Quin moment tan increïble per estar viu i ser testimoni de com la història torna a néixer sota el pinzell dels nostres arqueòlegs.
I tu, què t’emportaries a la teva tomba perquè ho trobessin d’aquí a tres mil anys?