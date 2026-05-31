Tres arqueòlegs publiquen un estudi revolucionari que canvia completament el mapa de l’Imperi romà a Espanya

La història que et van ensenyar a l’escola sobre la Hispània romana acaba de saltar pels aires. Un tomb històric absolut que ha deixat en xoc la comunitat científica.
Parlem de Julióbriga, la ciutat romana més important i monumental dels antics càntabres. Un bastió imperial que, segons la tradició ben assentada, s’ubicava sense discussió al jaciment de Retortillo.
Doncs bé, oblida tot el que sabies. Tres arqueòlegs d’elit acaben de publicar una investigació a la prestigiosa Real Academia de la Historia que demostra que hem estat buscant al lloc equivocat.
L’error històric que va durar dos segles
Els investigadors Lino Mantecón Callejo, Rafael Bolado del Castillo i Pedro Ángel Fernández són els responsables d’aquest terratrèmol arqueològic. Han desmuntat el mite amb proves demolidores.
L’atribució tradicional a Retortillo no va ser un engany intencionat, sinó un descart per falta de dades. Es va fixar fa dos-cents anys pel prestigiós Pare Flórez, però hi havia un problema estructural.
L’espectacular jaciment alternatiu, Camesa-Rebolledo, es va descobrir dos segles després. Si el Pare Flórez hagués tingut constància de la seva existència, la història oficial hauria canviat a l’acte.
Les evidències actuals ja no deixen marge de dubte.
Les 19 proves de pedra impossibles de moure
Com es desmunta una tradició mil·lenària? La resposta no està en les suposicions, sinó en l’epigrafia dura. El equip d’arqueòlegs ha posat sobre la taula un argument d’un pes físic descomunal.
Es tracta dels termes augustals, unes monumentals inscripcions en pedra que la burocràcia imperial romana utilitzava per delimitar els territoris protegits. Blocs de roca massissa brutals.
Els investigadors han localitzat fins a 19 exemplars d’aquests marcadors a l’entorn de Camesa-Rebolledo, al municipi de Valdeolea. Al sòl de Retortillo no hi ha ni rastre d’ells.
La lletra petita d’aquesta troballa és incontestable: aquests blocs són documents de pedra massius, rotunds i pesats, difícilment desplaçables. Ningú els va moure de lloc; la frontera romana estava allà.
Aquests fites de pedra servien per deslindar els prats de la mítica Legió IIII del territori civil de Julióbriga. Era l’autoritat imperial la que atorgava aquests terrenys com un privilegi exclusiu.
L’entrepà de dades: dimensions i un castre gegant
L’anàlisi comparativa de la superfície d’ambdós jaciments ha acabat per destapar la incongruència matemàtica de la versió oficial. Els números simplement no quadren a Retortillo.
Si es mantingués la ubicació antiga, el territori estimat de la ciutat assoliria les 86.795 hectàrees fins a la costa. Una superfície desproporcionada per a una urbs que mai va ser colònia militar.
En canvi, els marcadors de pedra de Camesa defineixen un territori lògic i compacte de 3.266,6 hectàrees. Una xifra infinitament més coherent amb l’administració de l’Imperi romà.
A més, a les espatlles del jaciment de Camesa s’ha excavat un element diferenciador clau: un oppidum de 20 hectàrees. Un castre preromà de dimensions colossals.
Roma va conquerir aquest assentament gegant, va desallotjar per la força tota la població indígena i va obligar els supervivents a baixar a la plana per controlar-los. El manual clàssic de l’estratègia militar romana.
La zona d’influència imperial
El desenvolupament urbà d’ambdós nuclis va ser paral·lel. Tant Camesa com Retortillo van viure el seu apogeu amb els emperadors flavis al segle I, van resistir al II i van caure al segle III.
Tanmateix, la densitat de restes monumentales i la concentració de l’administració militar situen de forma unànime el cor de Julióbriga a les terres de Mataporquera.
Significa això que el debat està tancat per complet? Els propis autors reconeixen amb honestedat que l’arqueologia oficial és lenta i requereix avançar més sobre el terreny.
Deixar enrere la tradició costa esforç, però els indicis científics acumulats a Camesa-Rebolledo són tan aclaparadors que mantenir la versió anterior comença a ser insostenible.
El perill d’ignorar la ciència
El vertader perill d’aferrar-se a les velles guies històriques és perpetuar un mapa turístic i cultural fals. Els llibres de text hauran d’actualitzar-se de forma immediata.
Les excavacions del futur determinaran el percentatge exacte de meravelles que segueixen ocultes sota el sòl de Valdeolea. La carrera per desenterrar la major ciutat romana del nord no ha fet més que començar.
Al capdavall, comprovar que dinou pedres oblidades en una vall tenen el poder de corregir els historiadors del segle XVIII és una cura d'humilitat meravellosa.