Shang Yang, filòsof xinès: “El poble busca el benefici. En això no hi ha maldat ni bondat, sinó pura naturalesa”

Vivim en una era d’algoritmes i gratificació instantània, però les regles del joc es van escriure fa més de 2.000 anys. Al cor de l’antiga China, un home va entendre una cosa que avui ens explota a la cara: no som essers de llum.
Shang Yang, el polèmic estadista de l’estat Qin, no creia en la bondat natural. Per a ell, l’ésser humà és un sistema reactiu que es mou per impulsos bàsics. *(I si mires el teu feed de xarxes socials, veuràs que no s’equivocava)*.
L’enginyeria del comportament humà
Oblida’t de l’ètica tradicional o dels manuals d’autoajuda que parlen de la virtut innata. El legisme de Shang Yang planteja una veritat incòmoda que atura qualsevol scroll: el poble només busca el benefici i fuig del càstig.
Aquesta visió desmitificadora no és una crítica moral, és pura natura. Yang va dissenyar un sistema on la moralitat era un obstacle per a l’eficiència. El seu objectiu era transformar un estat perifèric en una maquinària de guerra imbatible, i ho va aconseguir utilitzant l’interès propi com a combustible.
El poble busca el benefici i evita el càstig; en això no hi ha maldat ni bondat, sinó natura. Aquesta frase de Shang Yang és el pilar de la Realpolitik moderna.
El que aquest filòsof va proposar va ser la fi del romanticisme polític. Per a Yang, som previsibles, interessats i reactius. Si vols que algú faci alguna cosa, no li demanis que sigui bo; dona-li un incentiu o mostra-li la conseqüència. És el pragmatisme extrem portat a la gestió pública.
El mètode Qin: Meritocràcia i control
Com va passar l’estat Qin de ser un veí ignorat a fundar la primera gran dinastia imperial? La resposta està en El Llibre del Lord Shang. Yang va trencar el poder de la vella noblesa de sang i va imposar una meritocràcia fèrria basada en resultats militars i agrícoles.
El sistema era senzill però brutal: si complies, ascendies; si fallaves, el càstig era inevitable. Aquesta estructura va eliminar el caos dels “Regnes Combatents” i va centralitzar el poder d’una forma que el món mai havia vist. *(Un ordre que, curiosament, ressona en les estructures de les grans corporacions tecnològiques actuals)*.
Mentre el confucianisme demanava governants virtuosos, Shang Yang exigia lleis implacables. Ell sabia que la virtut és escassa, però la por i l’ambició són universals. Aquesta va ser la seva gran victòria tècnica: construir un imperi sobre les passions humanes, no sobre els seus ideals.
Per què això ens afecta avui?
Si analitzes com funcionen les multes de trànsit, els sistemes de punts o les bonificacions per objectius a la teva feina, estàs veient el fantasma de Shang Yang en acció. La nostra societat moderna és, en essència, un immens sistema d’incentius concrets.
El paral·lelisme amb el present és inquietant. En un món saturat d’informació, les marques i els governs ja no apel·len a la teva ètica, sinó a la teva dopamina i a la teva butxaca. El benefici immediat és el rei, tal com va predir el filòsof de Wei Yang fa segles.
Atenció: La història ens diu que els règims que ignoren la moralitat per l’èxit tècnic solen ser extremadament poderosos, però també generen tensions socials explosives.
La vigència d’aquestes idees ens obliga a preguntar-nos si realment hem evolucionat o si simplement hem perfeccionat els mètodes de control de Lord Shang. Al final del dia, seguim buscant aquest benefici que ens van prometre.
El tancament del cercle
Entendre Shang Yang és entendre l’arquitectura del poder real. No és un relat còmode, però és el mapa que explica per què el món es mou com es mou. No busquis bondat on hi ha natura humana en estat pur.
Al cap i a la fi, potser el secret de l’estabilitat no està en ser millors, sinó en entendre què és el que realment ens fa moure. I tu, et mous per virtut o pel pròxim incentiu?