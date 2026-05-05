Sèneca, filòsof, sobre la por del fracàs: «No gosem fer moltes coses perquè són difícils, però són difícils perquè no gosem»

Tens aquesta sensació de pes a l’estómac cada vegada que penses en aquest projecte que no arrenca? (Tranquil, a Lucía Bernal de la Vega també ens passa i és més comú del que t’imagines).
No és que siguis dropo, ni que no tinguis la capacitat necessària per triomfar. El que t’està passant és que has caigut de quatre grapes en el parany mental més antic de la història de la humanitat.
La solució no està en un curs de motivació de mil euros, sinó en les paraules d’un home que va viure a la Roma del segle I. Parlem de Sèneca, el mestre de l’estoicisme que ja va avisar del perill de quedar-se immòbil.
La seva diagnosi és tan actual que fa por: “No ens atrevim a fer moltes coses perquè són difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les”. És una bufetada de realitat que hauries de tenir gravada al mòbil.
La doble cara de la dificultat: Què ens amaga el cervell?
Segons el filòsof nascut a Còrdova, la dificultat no és un bloc sòlid, sinó que té dues naturaleses que solem barrejar de forma perillosa per al nostre bolsillo i la nostra pau.
La primera és la dificultat objectiva. Sí, hi ha tasques que requereixen dades que no tenim o recursos que ens manquen. Això és real i es resol amb estratègia i temps.
Però la segona cara és la que fabrica la teva ment abans de fer el primer pas. És una construcció mental que s’alimenta de la teva inacció. Com més temps esperes, més gran i terrible sembla el problema.
Quan dius que alguna cosa és “massa difícil”, sovint només estàs descrivint la teva por, no la realitat del món. Estàs convertint un sentiment intern en una propietat externa que et bloqueja.
Aquest mecanisme funciona com un bucle tòxic. La ment anticipa el fracàs, això genera incomoditat, la incomoditat et fa no actuar i, al no actuar, no tens dades reals per desmentir la teva por.
Sèneca i Neró: Una lliçó de vida al límit
Sèneca no parlava des d’una torre d’ivori. Va ser conseller de l’emperador Neró, un dels líders més inestables i perillosos de l’Imperi Romà. Cada decisió que prenia Sèneca podia ser l’última.
Va viure l’exili, la riquesa extrema i la persecució política. Sabia perfectament que posposar una decisió solia empitjorar qualsevol crisi. En la política de Roma, el silenci o el dubte es pagaven amb la vida.
D’aquesta experiència extrema neixen les seves Cartes a Lucili. No són teories buides, són instruccions de supervivència per a algú que ha de moure’s en un entorn hostil i canviant.
Sèneca va acumular una de les fortunes més grans de l’Imperi, fet que li va valdre moltes crítiques, però també li va donar una perspectiva única sobre el valor de l’acció per sobre de la por al què diran.
Finalment, quan Neró li va ordenar treure’s la vida l’any 65 d.C., el filòsof va afrontar el moment amb la serenitat que li donava haver practicat l’atreviment durant tota la seva existència.
L’estoicisme com a hack de productivitat en 2026
Aquesta filosofia no és per a gent trista, és per a gent que vol ser imparable. L’estoicisme divideix la teva vida en dos territoris molt clars que han d’estar separats per una tanca electrònica.
D’una banda, el que depèn de tu: els teus judicis, els teus desitjos i les teves accions. D’altra banda, el que no depèn de tu: l’opinió dels altres, la fortuna o els resultats finals.
La por a la dificultat pertany exclusivament al primer grup. És una reacció interna que pots controlar. Si inverteixes energia a intentar controlar el resultat abans de començar, estàs perdent el joc.
El benefici estrella d’entendre això és la llibertat absoluta. Quan deixes de preocupar-te pel resultat i et centres només en l’execució, el pes de la dificultat desapareix gairebé per art de mà.
La ciència moderna ho confirma: l’estrès d’anticipar una tasca és molt més nociu per al teu cortisol que l’esforç de fer la tasca mateixa. El cervell pateix més imaginant que executant.
¿Sabies que això també salva els teus estalvis?
Aquest “no atrevir-se” té un cost econòmic directe. Quantes vegades has perdut una oportunitat d’inversió o una millora laboral perquè el procés et semblava massa feixuc de gestionar?
La OCU i experts en finances personals adverteixen sovint que la paràlisi per anàlisi és la responsable de la pèrdua de milers d’euros en estalvis no gestionats o promocions no demanades.
Si haguessis fet aquella trucada fa tres mesos, avui tindries dades. Potser t’haurien dit que no, però ja no tindries aquest soroll mental que t’ocupa espai i energia cada dia.
Com deia Albert Einstein, si busques resultats diferents no facis sempre el mateix. I fer “el mateix” moltes vegades és no fer res perquè “és difícil”. És el pitjor negoci de la teva vida.
La realitat és que el risc d’actuar sol ser menor que el cost invisible de quedar-se quiet. Sèneca ens està donant el millor consell de management de la història sense haver trepitjat mai una oficina.
La regla d’or: Substituir escenaris per dades
Per aplicar el mètode Sèneca demà mateix, has de canviar el teu objectiu. No busquis l’èxit immediat, busca obtenir dades reals. El teu cervell només es calma quan té fets sobre la taula.
Fes el pas més petit possible. Si has d’escriure un llibre, escriu una frase. Si has de netejar tota la casa, endreça un calaix. Estàs demostrant al teu subconscient que el monstre no era tan gran.
Aquest canvi de xip permet que el coneixement substitueixi la por. Gairebé invariablement, quan obtenim dades del món real, descobrim que la dificultat era un 50% menor del que havíem imaginat.
És el mateix mètode que usava René Descartes per investigar la veritat: dubtar de tot el que la ment inventa i quedar-se només amb el que és evident i tangible a través de l’acció.
Estàs actuant com un científic de la teva pròpia vida. Cada intent és un experiment. Si surt malament, ja tens una dada nova per ajustar el rumb. Si no ho intentes, només tens fantasmes.
Validació Final: Un pas més cap al teu millor jo
Haver arribat fins aquí és una senyal claríssima que estàs llest per deixar d’autoenganyar-te. Has triat informar-te en lloc de seguir en el scroll infinit de la queixa i la paràlisi.
Sèneca t’ha donat la clau, però la porta només s’obre des de dins. La dificultat no es reduirà amb el temps; al contrari, les coses que s’eviten guanyen un pes mort que t’acabarà esgotant.
No esperis a dilluns ni al proper mes per començar. La felicitat i l’èxit són per als qui s’atreveixen a caminar mentre encara tenen una mica de por. És la diferència entre viure la teva vida o mirar com passa.
Aquesta mateixa tarda, tria una de les coses “difícils” de la teva llista i dedica-li només deu minuts. Només per veure què passa. Et sorprendràs de veure com el monstre es fa petit davant la teva presència.
Començaràs a desmuntar el bucle de la por avui mateix o seguiràs alimentant la dificultat amb el teu silenci? La resposta ja saps de qui depèn.