Pakistan fa història: la plantació massiva de 10 bilions d’arbres que sorprèn el món sencer

El planeta s’està quedant sense aire i el rellotge no s’atura. Mentre les grans potències discuteixen dates en despatxos amb aire condicionat, un país ha decidit trencar totes les estadístiques de forma radical.
Segurament pensis que restaurar un ecosistema requereix dècades de burocràcia i paciència infinita. T’equivoques. El que ha passat al sud de l’Àsia és una sacsejada al sistema que ningú va veure venir.
Estem parlant d’una xifra que mareja qualsevol expert en medi ambient. El Pakistan ha plantat 10.000 milions d’arbres en un temps que sembla de ciència-ficció. Sí, ho has llegit bé: deu bilions d’exemplars.
La “Fórmula Pakistan”: Com ho han aconseguit?
Aquest projecte, conegut mundialment com el “Tsunami dels 10 Bilions d’Arbres”, no va néixer d’un desig romàntic. Va néixer d’una urgència vital per frenar la calor extrema i les inundacions que castiguen la zona.
El govern no només va posar llavors a la terra; va posar diners a les butxaques de la gent. *(Aquí està el veritable truc que ningú t’explica)*. Van convertir la reforestació en el motor econòmic de milers de famílies.
La clau de l’èxit ha estat la creació de “llocs de treball verds” per a treballadors que van perdre el seu suport durant la pandèmia. Salvar el planeta es va convertir en la feina més ben pagada de la regió.
No es tracta de plantar per plantar en qualsevol descampat. L’estratègia es basa en una rehabilitació forestal massiva que inclou des de manglars a la costa fins a boscos densos a les serralades del nord.
Dades que deixen en evidència Europa
Si comparem els esforços globals, el que ha fet aquest país és una revolució sense precedents. En tot amb prou feines tres anys han aconseguit cobrir una superfície que deixaria en ridícul els plans de reforestació de la Unió Europea.
El cost ha estat una inversió intel·ligent de milions de dòlars, però el benefici és incalculable. Han baixat la temperatura local en zones crítiques i han tornat la vida a espècies animals que es donaven per extingides.
Experts de l’ONU ja han viatjat al terreny per analitzar aquest fenomen. El veredicte? És el model d’enginyeria ambiental més eficient de la història moderna. I el millor és que és perfectament replicable en altres països.
No només parlem de natura; parlem de supervivència pura. La densificació dels boscos està actuant com una barrera natural contra el canvi climàtic que ja és aquí.
És aquest el fi de la crisi climàtica?
No ens enganyem, això és només el principi d’una guerra molt llarga. Però el Pakistan ha demostrat que quan hi ha voluntat política i diners reals, la terra respon amb una força sorprenent.
Si altres països copiessin aquest sistema d’incentius directes, el problema del CO2 podria estar resolt en menys d’una dècada. És una qüestió de prioritats, no de falta de recursos.
Aquest fita ha generat un efecte dominó en els països veïns. Ara, l’Índia i la Xina miren amb lupa com aquest exèrcit de plantadors ha canviat el mapa des de l’espai. Les fotos satel·litàries no menteixen: el marró està deixant pas al verd intens.
És un alivi saber que encara hi ha esperança, especialment quan les notícies solen ser d’incendis i sequeres. Però compte, perquè el manteniment és el pròxim repte. Un arbre plantat és només una promesa; un arbre crescut és una victòria.
Sabies que molts d’aquests arbres són fruiters? Això significa que, a més d’oxigen, el projecte està garantint la seguretat alimentària de les futures generacions en regions desèrtiques.
El món sencer té els ulls posats en aquest experiment massiu. És la prova definitiva que l’ésser humà pot reparar el que ha destruït si es deixa d’excuses i comença a cavar.
Sembla que al final, la solució no estava en una tecnologia caríssima i complexa. Estava en una cosa tan simple com una llavor, una mica d’aigua i molt sentit comú. Ara ens toca a nosaltres preguntar-nos per què no estem fent el mateix aquí mateix.
Creus que veuràs una cosa semblant a la teva ciutat aviat?