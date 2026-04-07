Mark Robinson, astrònom: «Un impacte d’aquesta magnitud només passa una vegada cada 139 anys»

La Lluna ja no és la que era. Un esdeveniment catastròfic, detectat fa tot just unes hores, ha transformat per sempre la superfície del nostre satèl·lit, deixant la comunitat científica en estat d’alerta màxima.
El que semblava una revisió rutinària de les imatges de la sonda LRO de la NASA s’ha convertit en la troballa geològica de la dècada. Un nou i gegantí cràter ha aparegut del no-res, però el més inquietant és el que ha deixat d’existir.
No es tracta només d’una nova marca al mapa lunar. L’impacte ha estat tan violent que ha esborrat del mapa desenes de cavitats i cràters que feia milions d’anys que hi eren. *(Sí, ho has llegit bé: han desaparegut).*
Una explosió que passa un cop per segle
Els models informàtics són implacables. Un impacte d’aquesta magnitud, capaç de generar un forat de 225 metres de diàmetre, només es produeix un cop cada 139 anys.
La violència del xoc ha perforat la crosta lunar fins a assolir els 43 metres de profunditat. Perquè te’n facis una idea, és com si un edifici de 14 plantes hagués estat excavat instantàniament per una força còsmica brutal.
L’astrònom Mark Robinson, responsable de la descoberta, ha confirmat que la zona està ara envoltada per un halo de materials brillants. Són les restes de la “ferida” oberta, expulsades a velocitats increïbles durant la col·lisió.
El misteri dels cràters desapareguts
Aquí és on la història es torna realment estranya. Tot i que ara hi ha un cràter nou i enorme, el recompte total de cavitats a la zona ha disminuït dràsticament.
Com és possible? La potència de l’explosió i la pluja de roques ejectades han actuat com una apiconadora còsmica. Els científics confirmen que desenes de cràters previs han estat enterrats vius sota els sediments del nou impacte.
Fins i tot formacions de fins a 40 metres d’amplada han quedat completament allisades. L’equip d’investigació ha estat taxatiu: “Tots els altres cràters dins del límit van ser esborrats o degradats de tal manera que ja no són detectables”.
Perill real per a les futures missions
Aquest esdeveniment no és només una curiositat per a astrònoms. És una advertència sèria per als plans de colonització humana. La Lluna no té una capa atmosfèrica protectora, cosa que la converteix en una diana indefensa.
L’observació de blocs rocosos de fins a 11 metres llançats per l’aire confirma la capacitat destructiva d’aquests meteorits. Per a les futures missions com Artemis, aquest “dinamisme” lunar és una amenaça que ha de ser monitoritzada minut a minut.
Tenir registres visuals d’alta resolució abans i després de l’impacte és una fita per a la geologia planetària. Ens permet entendre que el nostre satèl·lit és un entorn molt més canviant i perillós del que ens van explicar a l’escola.
La Lluna està desequilibrada, i aquest nou cràter és només l’última cicatriu d’una guerra còsmica que no s’atura. La pregunta ja no és si tornarà a passar, sinó quan i on caurà el pròxim cop.
Sembla que el cel ha decidit recordar-nos qui mana allà fora. Estarem preparats quan el pròxim asteroide apunti cap a la nostra veïna més propera?