L’increïble troballa de quatre adolescents en una cova: el passadís que amagava una obra d’art mil·lenària

La curiositat va acabar sent més potent que el temor a baixar-hi, tot i que el respecte que feia era gran. Posa’t en la situació: tens 18 anys i, mentre camines pel bosc amb els amics, el teu gos s’esvaeix de sobte per un forat a terra.
Aquesta no és la introducció d’una novel·la d’aventures. És el començament real de la història de Lascaux, el descobriment que va canviar per sempre la nostra visió de l’art i de la prehistòria.
A la redacció ens fascina com els grans secrets del món sovint surten a la llum per un pur accident domèstic. No hi havia arqueòlegs, ni excavacions programades, ni pressupostos oficials.
Només quatre adolescents francesos, una llanterna casolana i un forat estret que semblava no tenir final. El que van trobar a l’interior encara avui ens posa la pell de gallina.
La cova que el temps va voler amagar
Tot va passar el setembre de 1940, en plena Segona Guerra Mundial. Els joves van seguir el seu gos, Robot, fins a una obertura que havia deixat al descobert la caiguda d’un arbre vell al bosc de Montignac.
En entrar-hi, van pensar que havien trobat un passadís llegendari que portava a un castell proper. Però la realitat era molt més antiga i espectacular del que podien imaginar aquells nens.
Quan van encendre la llum, les parets de la cova van cobrar vida. Davant dels seus ulls van aparèixer centenars d’animals pintats amb un detall i un color vibrante que semblava impossible per a l’època.
Lascaux no és una cova qualsevol. És un santuari que va estar segellat durant més de 17.000 anys. La falta de contacte amb l’exterior va conservar les pintures com si haguessin estat fetes ahir mateix.
El que més impacta als experts és la mida de les figures. Hi ha bous que fan més de cinc metres de llarg. És una proesa tècnica feta per homes que, suposadament, només pensaven a sobreviure.
Has de saber que aquests artistes primitius no feien servir pinzells com els coneixem. Utilitzaven els dits, trossos de fusta o fins i tot bufaven els pigments a través de canyes d’os per crear efectes de volum.
Més que simples dibuixos a la paret
Sovint pensem en els nostres avantpassats com a éssers bàsics. Però Lascaux demostra que tenien una sensibilitat artística i una comprensió de l’espai que ens deixa sense paraules avui dia.
A les pintures es poden veure cavalls, bous, cérvols i fins i tot un felí. No estan pintats de qualsevol manera. Els artistes feien servir les irregularitats de la roca per donar relleu als músculs dels animals.
Això ens fa plantejar una pregunta vital: per què ho feien? No vivien dins d’aquelles sales. Lascaux era un lloc sagrat, una mena de catedral on es feien rituals que encara no podem acabar de desxifrar.
El nivell de conservació és tan delicat que la cova va haver de ser tancada al públic el 1963. El simple alè dels visitants i el diòxid de carboni estaven destruint les joies de la paret de forma irreversible.
Actualment, per protegir aquest tresor, s’ha creat una rèplica exacta anomenada Lascaux IV. És un prodigi de la tecnologia que permet sentir la mateixa emoció del descobriment sense fer mal a l’original.
És vital que entenguis aquest detall: els pigments que feien servir eren minerals naturals com l’òxid de ferro o el manganès. Barrejats amb greix animal, han aguantat la humitat i el temps de forma miraculosa.
El secret del passadís que ningú coneixia
Un dels punts més enigmàtics de la cova és “el pou”. Allà s’hi troba una de les poques representacions humanes de tot el conjunt. És un dibuix d’un home amb cap d’ocell davant d’un bisó ferit.
Aquesta escena ha generat milers de teories. Estem davant d’un mite? D’una història real? D’un somni xamànic? El misteri és part de la màgia d’aquest lloc que ens connecta amb els nostres orígens.
A la redacció ens fascina pensar en la cara d’aquells quatre nens en veure tot això per primer cop. Van passar d’una tarda avorrida al bosc a convertir-se en els guardians d’un tresor mundial.
La cova original està monitoritzada les 24 hores del dia. Qualsevol canvi en la temperatura o la humitat podria fer desaparèixer per sempre el rastre dels nostres avis més llunyans.
Sabies que moltes de les imatges semblen estar en moviment? Si camines amb una llum tènue per la sala, les ombres fan que els cavalls semblin córrer per la paret. És el primer cinema de la història.
Aquest efecte visual ens demostra que l’ésser humà sempre ha tingut la necessitat d’explicar històries i de deixar una empremta eterna en el món que l’envolta, sigui com sigui.
Una decisió intel·ligent: protegir el nostre passat
Al final, la història de Lascaux ens recorda que el coneixement és fràgil. Un descobriment que va trigar milers d’anys a produir-se va estar a punt de perdre’s en només vint anys de visites massives.
Invertir en la conservació d’aquests llocs no és només una qüestió de cultura. És una qüestió d’identitat. Sense aquestes pintures, ens faltaria una part fonamental de la nostra història com a espècie.
La notícia de les noves investigacions a la zona segueix viva. Cada cert temps, la tecnologia ens permet veure detalls que abans eren invisibles a l’ull humà, com ara marques de pigments superposats.
Nosaltres estarem molt pendents de qualsevol dada nova que surti d’aquells boscos de França. Qui sap si encara hi ha un altre passadís ocult esperant que un altre gos es perdi per un forat.
Vols seguir pensant que el passat era avorrit o prefereixes veure’l com el trencaclosques més apassionant que tenim entre mans? La resposta sembla òbvia per a qualsevol ment curiosa.
Sincerament, poques coses hi ha més increïbles que saber que l’art ens fa humans des de fa 170 segles. Ens veiem al proper descobriment, espero que no sigui per accident!