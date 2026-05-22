L’arbre de 400 anys nomenat el més bonic d’Espanya: sota la seva ombra caben els 1.300 habitants del poble

De vegades, el monument més impactant d’un país no està fet de pedra ni de marbre. Es troba al cor de la Sierra Sur de Sevilla, al municipi de Coripe, i respira des de fa exactament quatre-cents anys. Estem parlant d’una alzina que ha desafiat el pas del temps i la mateixa lògica de la natura.
Aquesta joia botànica, coneguda com a El Chaparro de la Vega, no és només un arbre. Per als veïns de la zona, és un punt de reunió ineludible que ha estat testimoni mut d’històries, celebracions i romeries que s’han transmès de generació en generació.
Un colós amb rècord Guinness
Què fa que un simple arbre destaqui sobre milers d’altres exemplars? La resposta està en les seves dimensions impossibles. La seva copa té tanta envergadura que existeix una xifra documentada, validada fins i tot pel rècord Guinness, que assegura que sota les seves branques s’han arribat a aixoplugar fins a dues mil persones de forma simultània.
Encara que la xifra pugui semblar d’un altre món, la realitat és que la seva estructura és un prodigi de la biologia. El seu tronc, de més d’un metre de diàmetre, sosté un ecosistema privat que ha estat declarat Monument Natural per la Junta d’Andalusia des de l’any 2001. (Sí, nosaltres també ens hem quedat sense paraules en veure l’ombra que projecta a les fotos).
Més que una ombra: l’arbre més bonic
El reconeixement no li ha arribat per casualitat. El Chaparro de la Vega ha estat distingit com l’“Arbre més bonic d’Espanya” en concursos especialitzats com els organitzats per Bosques sin Fronteras. Aquest guardó no només premia la seva estètica, sinó el seu valor com a “patrimoni viu” de la nostra geografia.
La seva trajectòria no es va quedar només a les nostres fronteres. Va representar Espanya en el prestigiós certamen europeu Tree of the Year, aconseguint una meritòria sisena posició que el va col·locar al mapa internacional del turisme sostenible. És, en definitiva, un exemple clar de com la natura, quan es cuida, pot ser el millor reclam turístic.
Per què hauries d’incloure’l a la teva ruta
Si ets dels que busca destins autèntics, allunyats del soroll de les grans capitals, aquest racó és la teva propera parada obligatòria. No només estaràs visitant un espècimen de Quercus ilex, sinó que estaràs davant d’un supervivent que ha vist canviar la història d’Espanya des del segle XVII.
La combinació del seu valor històric, la seva protecció oficial i la seva innegable bellesa el converteixen en una destinació imprescindible per a qualsevol amant dels viatges rurals. T’imagines organitzar una escapada només per veure alguna cosa que ha trigat 400 anys a formar-se?
La propera vegada que planegis una ruta per Andalusia, no oblidis afegir aquest punt al teu GPS. Creu-nos, un cop siguis allà, entendràs per què aquest gegant segueix sent el cor social de tot un poble.