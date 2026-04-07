Heràclit, filòsof grec, sobre la relativitat de la vida: «La malaltia fa agradable la salut i la gana la sacietat»

Vivim obsessionats amb la felicitat constant, la salut perfecta i l’èxit sense esquerdes. No obstant això, fa més de 2.500 anys, un savi grec anomenat Heràclit d’Efes ja ens va advertir que estem perseguint un fantasma. Per a ell, la vida no és una línia recta de plaer, sinó una harmonia de tensions.
Segurament has sentit aquell alleujament gairebé místic en treure’t unes sabates que t’estrenyien o aquella satisfacció infinita en beure aigua després d’una caminada sota el sol. No és casualitat. És la llei dels contraris en ple funcionament al teu cos.
El secret de la salut segons l'”Obscur d’Efes”
Heràclit, conegut pel seu estil enigmàtic i profund, va deixar una sentència que avui sembla un post d’Instagram, però que és pura enginyeria existencial: “La malaltia fa agradable la salut, la fam la sacietat, la fatiga el repòs”.
El que aquest filòsof presocràtic ens està dient és que el benestar no és un estat que s’acumula, sinó una relació dinàmica. No celebrem la malaltia ni la fam, però acceptem que són les “condicions de possibilitat” perquè la salut i la sacietat tinguin un valor real per a nosaltres.
Sense el contrast de l’esforç, el descans és només temps que passa; sense el buit de la fam, el menjar és un tràmit sense ànima. I sí, tots hem devorat un tros de pa sec després d’un dia de dejuni com si fos un manjar de déus.
El Logos: la brúixola moral per a temps d’estrès
A diferència del que molts creuen, Heràclit no era un relativista del “tot s’hi val”. Ell creia fermament en el Logos, una raó universal que ordena el cosmos. El problema és que la majoria de nosaltres vivim “com adormits”, sense entendre que el canvi és l’única constant.
Per a Heràclit, el món és com un riu: roman sent el mateix riu precisament perquè l’aigua es renova constantment. Si intentes congelar l’aigua perquè no s’escapi, el riu deixa d’existir. El mateix passa amb la teva vida: si intentes evitar qualsevol indici d’incomoditat, mates la capacitat de gaudir del seu oposat.
Per què la incomoditat és “informació” i no un error
En una societat que medica qualsevol bri de tristesa o fatiga, la filosofia d’Efes ens ofereix un antídot contra la frustració. Heràclit ens ensenya que la incomoditat no és una fallada del sistema, sinó informació valuosa.
La fatiga ens informa que el cos ha arribat al seu límit, i és precisament aquesta fatiga la que atorga al repòs una qualitat gairebé divina. L’ordre del món està teixit d’aquests contrasts. Si pretenem una felicitat estable i lineal, estem xocant de front contra l’estructura mateixa de la realitat.
Entendre això canvia la nostra brúixola moral. Ja no busquem eliminar el que és “dolent” de forma obsessiva, sinó comprendre que cada estat negatiu és l’avantsala de la seva versió positiva. La salut i el descans ens saben tan bé perquè, precisament, hem experimentat els seus oposats.
Estem vivint adormits?
El filòsof es queixava que els humans no escolten ni entenen, encara que l’ordre és allà, davant dels seus ulls. Seguim buscant solucions externes per a buits que només s’omplen acceptant els cicles naturals de la vida.
Acceptar que la fam dóna sentit al sopar i que l’esforç dóna sentit a l’èxit no és resignació, és intel·ligència emocional d’elit. És deixar de barallar-se contra el riu per començar a fluir amb ell, sabent que cada revolt ens porta un contrast nou.
Al capdavall, llegir Heràclit avui és una decisió intel·ligent per a aquells que busquen deixar de córrer darrere una meta inexistent. El benestar està en el camí, amb les seves pujades i les seves baixades, amb el seu cansament i les seves migdiades reparadores.
T’has parat a pensar avui quina incomoditat li està donant valor al teu moment de calma?