Epicur, filòsof: «La vertadera riquesa consisteix a reduir els desitjos, no a acumular béns»

Vivim atrapats en una carrera que no té meta. Treballem hores interminables per comprar coses que no necessitem, creient que el pròxim ascens o l’últim cotxe seran la clau de la felicitat.
Però la realitat és que aquesta sensació de plenitud mai arriba. Segons el filòsof Epicur, estem cometent un error de càlcul bàsic que ens condemna a una insatisfacció perpètua. (Sí, un home que va viure fa més de 2.000 anys entén el teu estrès millor que el teu psicòleg).
Epicur no era un místic que predicava el patiment. Al contrari, el seu objectiu era el plaer màxim. Però la seva definició de plaer et sorprendrà: no es tracta d’afegir luxes, sinó d’eliminar dolors i desitjos innecessaris.
La màxima és clara: “No t’afanyis a augmentar els teus béns, sinó a disminuir la teva cobdícia”. És l’estalvi definitiu per a la teva salut mental i la teva butxaca.
La trampa dels desitjos: Què necessites realment?
Per a Epicur, el secret de l’ataràxia (l’absència de pertorbació) resideix a classificar els nostres desitjos amb precisió quirúrgica. No tots els capricis neixen de la mateixa necessitat.
Existeixen els desitjos naturals i necessaris (menjar, beure, tenir un sostre), els naturals però no necessaris (menjar gourmet, sexe) i els desitjos vans (fama, poder, riquesa extrema).
El problema de la societat actual és que hem confós el tercer grup amb el primer. Creiem que l’èxit social és una necessitat bàsica, i aquesta confusió genera una ansietat crònica que devora el nostre temps i energia.
Has d’entendre que com més augmentes les teves possessions, més por tens a perdre-les. Al final, no ets amo dels teus béns, els teus béns són amos de la teva tranquil·litat.
Una dada clau que Epicur defensava és que la riquesa no es mesura pel que tens al banc, sinó pel poc que necessites per sentir-te ple. És una qüestió de llibertat real.
La paradoxa del plaer: Menys és molt més
Segur que has sentit aquella “pujada” en comprar una cosa nova que desapareix als tres dies. És l’adaptació hedònica, i Epicur ja sabia com desactivar-la.
Ell proposava que el plaer més estable no és el que prové d’un estímul extern, sinó el que neix d’un estat de calma interior. Un tros de pa i una mica d’aigua poden donar el plaer més intens si el cos té gana i la ment està en pau.
Aquesta filosofia ataca directament el cor del consumisme modern. Ens han ensenyat a ser “consumidors famolencs” per mantenir l’economia girant, però a costa de la nostra agilitat mental i felicitat.
Per a la nostra butxaca emocional, seguir el consell d’Epicur és com sortir d’una presó. En deixar de desitjar allò innecessari, recuperes el recurs més valuós que tens: el teu temps de vida.
Imagina deixar de preocupar-te per l’estatus o pel que pensin els altres. Aquest és el benefici estrella de la filosofia epicúria aplicat al segle XXI.
Amistat i coneixement: El vertader tresor ocult
Si Epicur ens demana que renunciem a la cobdícia, amb què omplim el buit? La resposta és senzilla i poderosa: amb víncles humans reals i curiositat intel·lectual.
Ell va fundar “El Jardí”, una comunitat on la prioritat no era produir, sinó conversar, aprendre i cultivar l’amistat. Per al filòsof, un amic és la millor assegurança de vida contra les crisis.
Avui, substituïm la xerrada cara a cara pels likes, i el coneixement per l’scroll infinit. Estem més connectats que mai, però més sols i buits per dins.
Sabies que Epicur afirmava que de totes les coses que la saviesa procura per a la felicitat de la vida sencera, la més gran és l’adquisició de l’amistat? És la inversió amb més retorn de la història.
Recuperar el valor de les coses petites, de la quotidianitat i d’allò compartit és la solució definitiva per a una societat que pateix d’esgotament espiritual.
El veredicte final: La teva nova ruta
La saviesa d’Epicur és un bàlsam per al caos actual. No et demana que visquis en una cova, sinó que deixis de ser un esclau de les teves pròpies expectatives.
Avui tens l’oportunitat de triar. Pots seguir afanyant-te a acumular béns que no t’emportaràs a la tomba, o pots començar a reduir la teva cobdícia per guanyar pau mental immediata.
Validar aquesta filosofia és una decisió intel·ligent. No és una renúncia, és un intercanvi: dones coses materials i rebeu, a canvi, la vostra pròpia vida.
La pròxima vegada que sentis la urgència de comprar alguna cosa per “sentir-te millor”, recorda el savi del Jardí. La vertadera riquesa està en l’absència de necessitat.
T’atreviràs a tenir menys per començar a ser molt més avui mateix?