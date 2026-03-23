Els investigadors no surten de la sorpresa: troben a Pompeia les empremtes d’una arma romana que funcionava com una metralladora

Pompeia no deixa de sorprendre’ns. Quan creiem que la fúria del Vesuvi ho havia explicat tot, la pedra ha començat a parlar d’una cosa molt més humana i aterradora: la guerra tecnològica. Un equip de la Universitat de Campània, liderat per Adriana Rossi, ha identificat unes marques a les muralles que podrien canviar els llibres d’història militar per sempre.
No parlem de simples fletxes. Les cicatrius trobades al tram nord de la fortificació presenten un patró d’impacte radial i compacte que no encaixa amb cap arma romana convencional. Es tracta d’impactes quadrangulars disposats a intervals tan regulars que només tenen una explicació possible: el polybolos, l’equivalent antic a una metralladora moderna.
L’enginy prohibit de Dionís d’Alexandria
Fins ara, el polybolos era gairebé una llegenda, una màquina que només existia en els textos de l’enginyer Filó de Bizanci. Dissenyat al segle III a.C., aquest giny utilitzava un sistema de cadena i engranatges —una autèntica bogeria per a l’època— capaç de carregar i disparar projectils de forma contínua. Era, literalment, una arma de repetició accionada per torsió.
El més fascinant és que mai s’ha trobat un exemplar físic d’aquesta màquina. Tanmateix, les dades obtingudes mitjançant escaneig làser i fotogrametria 3D a les portes del Vesuvi i d’Herculà coincideixen exactament amb la potència de foc que descriuen els tractats antics. Les legions de Sila podrien haver utilitzat aquesta tecnologia punta durant el setge de l’any 89 a.C.
Dada clau: Les marques han restat ocultes durant segles sota la cendra, preservades en un estat impecable que permet als científics moderns mesurar la força i l’angle exacte de cada tret.
Enginyeria bèl·lica: de la llegenda a la realitat virtual
L’equip de Rossi no s’ha quedat només en la troballa. Ara mateix estan creant un model virtual 3D per recrear el funcionament exacte de l’arma i comparar-lo amb els danys reals a la pedra. És una cursa contra el temps per desxifrar com els romans van aconseguir domesticar la mecànica per crear ràfegues de trets en un món que encara lluitava amb espases de bronze.
L’ús del polybolos a Pompeia demostra que l’exèrcit romà no només era superior en nombre, sinó que posseïa una superioritat tècnica aclaparadora. Aquesta “metralladora” d’engranatges era capaç de buidar un carregador de dards en pocs segons, provocant el pànic entre els defensors de la ciutat molt abans que el volcà decidís el seu destí final.
Alerta: Aquesta descoberta posa en dubte la idea que l’enginyeria de precisió va començar amb la Revolució Industrial. Els romans ja jugaven amb cadenes de transmissió i automatismes fa dos mil·lennis.
És increïble pensar que la mateixa cendra que va matar la ciutat va ser la que va salvar el secret de la seva destrucció prèvia. Pompeia ens acaba de recordar que, fins i tot en l’antiguitat, la tecnologia era el factor decisiu entre la victòria i la derrota. T’imagines la cara dels pompeiants en veure ploure dards sense que ningú hagués de recarregar?