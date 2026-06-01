Els arqueòlegs no surten de la seva sorpresa en descobrir un mapa tecnològic de 1.000 quilòmetres sota el terra

Imagines un desert sec, hostil i impossible d’habitar transformat de la nit al dia en el jardí més pròsper del món antic. No és l’argument d’una pel·lícula de Hollywood, és l’asombros descobriment que acaba de sacsejar la comunitat arqueològica internacional a l’oest d’Armènia.
Durant segles, els experts s’han preguntat com un misteriós monarca va aconseguir aixecar un imperi del no-res en una plana on la vida era inviable. (Sí, nosaltres també ens vam quedar de pedra en veure les dimensions del mapa actual). La resposta no estava enterrada sota la sorra, sinó flotant a l’espai exterior.
La tecnologia de la Guerra Freda al servei de la història
Un equip d’investigadors d’elit ha aconseguit reconstruir un gegantí entramat que canvia tot el que sabíem sobre les civilitzacions del Caucàs. El troballa principal revela més de 134 quilòmetres de canals antics que van pertànyer a l’oblidat regne d’Urartu, un estat guerrer que va competir cara a cara amb la mateixa Assíria.
El que és fascinant d’aquesta investigació és el mètode utilitzat per caçar aquestes relíquies invisibles. Els arqueòlegs no han fet servir pics ni pales, sinó fotografies desclassificades de satèl·lits espia nord-americans dels anys seixanta i setanta, pertanyents als programes CORONA i GAMBIT.
Aquestes imatges antigues van capturar el relleu de la Terra molt abans que la maquinària moderna i l’agricultura intensiva destruïssin les petjades del passat. En combinar aquestes fotos espia amb satèl·lits d’última generació com el Sentinel-1, els científics van detectar diferències de humitat i vegetació ocultes a simple vista.
La micro-infraestructura invisible funciona d’una manera sorprenent per als experts. Un canal enterrat fa mil·lennis conserva més humitat que el sòl del voltant i genera diferències que són evidents des de l’aire.
El capritx d’un rei que va desafiar la natura
Les dades apunten directament a l’obsessió del rei Argishti I, qui va governar entre els anys 786 i 764 a.C. Aquest monarca va fundar la imponent fortalesa d’Argishtikhinili a la vall del riu Aras, un lloc estratègic però completament sec on ningú volia viure.
Per solucionar el problema de l’aigua, el rei va ordenar una obra d’enginyeria civil sense precedents per a l’època. Les inscripcions en pedra de la ciutat ja parlaven de la creació de cinc canals principals per alimentar camps, vinyes i jardins, però la història oficial sempre va pensar que era propaganda reial.
Ara, la ciència confirma que el rei deia la veritat. El nou estudi, publicat a la prestigiosa revista Antiquity, demostra que el paisatge va ser completament redissenyat pel ser humà per obligar l’aigua a córrer per zones on la natura mai ho va preveure.
Un sandvitx de dades: més de mil quilòmetres sota el sòl
L’anàlisi digital del terreny ha mapejat un total de 1.019 quilòmetres de estructures relacionades amb l’aigua a la zona d’estudi. Perquè no et perdis amb el ball de xifres, el pastís arqueològic es divideix de la següent manera.
Gairebé 429 quilòmetres pertanyen a sistemes de reg moderns i uns 419 quilòmetres són antics llits naturals modificats. La vertadera joia de la corona són aquests 134,6 quilòmetres de traçats artificials rectilinis que connectaven la gran fortalesa amb els recursos hídrics.
La recompensa per a la supervivència d’aquest imperi va ser immediata. En controlar el flux de l’aigua, el regne d’Urartu es va assegurar el monopoli de l’agricultura, va multiplicar la seva població, va recaptar més impostos i va blindar la seva estabilitat política enfront d’enemics.
L’enginyeria invisible que va sobreviure als imperis
Sabies que aquesta xarxa de canals és tan perfecta que es va continuar utilitzant durant milers d’anys? Després de la caiguda d’Urartu l’any 590 a.C., els pobles de l’època hel·lenística i els agricultors de la Edat Mitjana van continuar netejant i fent servir aquestes mateixes rases.
El paisatge actual d’Armènia és, en realitat, un palimpsest on cada generació ha aprofitat el regal d’enginyeria que va deixar aquell rei de l’antiguitat. Controlar l’aigua al món antic era l’equivalent a controlar el petroli avui en dia.
Els investigadors adverteixen que les excavacions sobre el terreny començaran molt aviat per datar cada tram amb precisió. El pas del temps urgeix i les obres agrícoles modernes amenacen de esborrar aquestes restes per sempre.
Saber que sota els camps de cultiu actuals s’amaga un mapa tecnològic de fa 2.800 anys ens fa pensar en quantes meravelles més estem trepitjant tots els dies sense adonar-nos-en, oi?