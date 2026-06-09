Els arqueòlegs no donen crèdit: descobreixen que la ciutat romana més important de Cantàbria no era on es pensava

La història que et van ensenyar a l’escola té llacunes i els mapes actuals acaben de patir un terratrèmol científic. A vegades, la tradició arqueològica repeteix un dogma durant segles fins que la tecnologia desmunta la veritat oficial.
Un grup d’investigadors d’elit ha posat la lupa sobre els jaciments més sagrats de la Península Ibèrica. El que han descobert amenaça de canviar els llibres de text i les rutes de turisme cultural de manera imminent.
El debat científic ja ha saltat dels despatxos a les excavacions reals de mig país. (Sí, a nosaltres també ens costa assimilar que portem dècades visitant el lloc equivocat).
El gran dilema de Julióbriga i el mapa equivocat d’Hispània
L’epicentre d’aquesta polèmica històrica se situa en l’emblemàtica ciutat romana de Julióbriga. Tradicionalment col·locada a la zona de Retortillo, a Cantàbria, els nous anàlisis plantegen dubtes demolidors sobre la seva verdadera ubicació real.
Un exhaustiu estudi crític liderat per experts de la Universitat de Cantàbria i la UNED argumenta que les restes visibles no encaixen amb les cròniques clàssiques. Les peces del trencaclosques geogràfic romà comencen a ballar de manera perillosa.
La revisió documental demostra que moltes de les atribucions del segle XIX es van fer amb més entusiasme nacionalista que no pas rigor científic. Els errors de bulto dels antiquaris vuitcentistes han arribat intactes fins als nostres dies.
Els arqueòlegs aclareixen que no es tracta d’inventar la història, sinó d’aplicar la filologia i la topografia moderna per corregir els desfasaments de localització que arrossegem des de fa més de cent anys.
Els textos de Plini el Vell que desmunten la tradició oficial
La clau d’aquest gir absolut rau en la relectura minuciosa de les fonts escrites originals. Les distàncies en milles que descrivien cronistes com Plini el Vell o Ptolomeu no quadren en absolut amb els jaciments actuals.
Els investigadors han creuat aquests textos clàssics amb les coordenades geogràfiques reals mitjançant moderns sistemes d’informació digital. El resultat és un descuadre sistemàtic de desenes de quilòmetres en els assentaments del nord peninsular.
El problema metodològic detectat s’estén com una taca d’oli per altres punts clau de l’antiga Hispània romana. Ciutats senceres documentades a les guerres càntabres podrien estar enterrades sota camps de cultiu anònims.
Aquest desfasament geogràfic altera per complet la comprensió de les vies de comunicació militars que utilitzaven les legions d’August. Si la ciutat no estava allà, la calçada romana principal tampoc passava per on trepitges avui.
Sabies que aquest mateix procés de revisió espacial mitjançant cartografia digital està localitzant campaments inèdits ocults sota densos boscos al nord d’Europa?
L’impacte immediat en els museus i el turisme cultural espanyol
La confirmació d’aquestes tesis suposaria un impacte econòmic i de prestigi brutal per a la gestió del patrimoni local. Les inversions milionàries en infraestructures i centres d’interpretació turística quedarien completament desfasades de la nit al dia.
Els ajuntaments de les zones afectades observen amb recel unes investigacions que amenacen el seu principal reclam cultural de captació de viatgers. El pastís del turisme arqueològic es repartirà amb cartes totalment noves.
Els directors de les excavacions exigeixen prudència institucional però ja es preparen per a campanyes de prospecció aèria massiva mitjançant tecnologia LiDAR. El subsòl espanyol amaga secrets que la pala tradicional encara no ha pogut fregar.
Els diners públics destinats a la conservació de runes mal etiquetades podrien congelar-se en els propers pressupostos comunitaris. La validesa dels fullets oficials actuals de promoció turística té data de caducitat fixada per a aquest any.
Seguiràs recomanant la visita a les mateixes runes de sempre o esperaràs que els arqueòlegs redibuixin el verdader mapa romà del nostre país?