El Museu Atlàntic de Lanzarote: 300 figures sota la mar que National Geographic va triar com a meravella del món

Imagina caminar pel fons del mar i trobar-te amb una multitud silenciosa que sembla esperar un autobús que no arribarà mai.
No és un malson ni una pel·lícula de ciència-ficció, és la realitat que s’amaga sota les aigües cristal·lines de Lanzarote en aquest precís moment.
Segur que has sentit a parlar de museus increïbles, però aquest té una particularitat que ho canvia tot: està dissenyat per desaparèixer davant dels teus ulls.
El responsable d’aquesta bogeria és Jason deCaires Taylor, un artista que fa vint anys que fa una cosa que per a molts seria un sacrilegi.
Ell crea obres d’art hiperrealistes només per enfonsar-les a l’oceà i deixar que la natura faci la resta del treball brut.
Es tracta del Museo Atlántico, l’únic museu submarí de tota Europa i una de les meravelles del món segons National Geographic.
300 cossos sota el mar: El secret de la Badia de Las Coloradas
Si et submergeixes a pocs minuts en vaixell des de Playa Blanca, l’escena et deixarà sense respiració (literalment, si no portes l’equip adequat).
A una profunditat d’entre 10 i 14 metres, es desplega un exercit de 300 escultures de mida real sobre una àrea de 2.500 metres quadrats.
El més impactant és que moltes d’aquestes figures estan basades en veïns reals de l’illa que van posar com a models per a l’artista.
Veuràs homes de negocis en gronxadors, balses que recorden tragèdies migratòries i persones caminant hipnotitzades pels seus telèfons mòbils.
És un mirall de la nostra societat col·locat en el lloc més inesperat del planeta: el llit marí d’una Reserva de la Biosfera.
Per què aquest ciment és diferent a tot el que coneixes?
Taylor no utilitza materials convencionals que contaminarien l’aigua o danyarien els peixos; això seria un error imperdonable avui dia.
Cada peça està fabricada amb un ciment de pH neutre, dissenyat específicament perquè el corall i les esponges se sentin com a casa.
L’objectiu és que el mar “devori” l’obra, transformant els rostres humans en esculls plens de vida i color.
Actualment, el museu ja no és només art; és un refugi on viuen taurons àngel, barracudes, rajades papallona i bancs gegants de sardines.
*(Sí, nosaltres també pensem que és la forma més poètica de reciclar l’art que hem vist mai)*.
Dada clau: El moment en què un peix lloro decideix fregar-se contra el nas d’una escultura és quan l’artista considera que l’obra està acabada.
El gran truc: No necessites ser un bucejador expert per entrar-hi
Aquí ve la part que ens ha explotat el cap i que probablement desconeguis per complet.
Molts turistes es queden a la superfície pensant que necessiten anys d’experiència o un títol militar per baixar a veure aquestes escultures.
La realitat és que el museu ofereix un programa d’iniciació anomenat PADI Discover Scuba Diving a les aigües tranquil·les de Playa Chica.
En tot just poques hores, un instructor professional t’ensenya el bàsic perquè puguis baixar fins als 12 metres de profunditat amb total seguretat.
No hi ha excuses: si pots respirar per la boca i moure les cames, pots visitar aquesta galeria sumergida sense cap problema.
Això sí, existeixen regles d’or que no pots saltar-te sota cap concepte si no vols ficar-te en problemes.
Està estrictament prohibit tocar les figures, molestar la fauna local o intentar endur-te qualsevol “souvenir” del fons del mar.
Com organitzar la visita perfecta a aquest santuari?
L’excursió completa sol durar unes dues hores i mitja i surt directament des del port de Playa Blanca.
És una experiència que et canvia la perspectiva sobre el nostre impacte al planeta i sobre com l’estalvi d’espais naturals és vital.
A mesura que passa el temps, les faccions de les escultures es tornen més borroses per l’erosió i la sal, cosa que fa que cada visita sigui única.
Si hi vas demà, veuràs una cosa que el visitant de la setmana passada ja no va poder reconèixer, i això és pur luxe informatiu per als teus sentits.
Molts diuen que les paraules es queden curtes per descriure la sensació de flotar sobre aquest remolí de 200 cossos humans de pedra.
És una d’aquestes decisions intel·ligents que converteixen un viatge normal en una aventura èpica de la qual parlaràs durant anys.
Et bategaria el cor prou fort per baixar i mirar als ulls aquestes estàtues abans que el mar les esborri per sempre?