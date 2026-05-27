El gran descobriment de la ciutadella d’Anconcagua: el nou tresor històric que supera en mida el Machu Picchu

L’arqueologia acaba de donar un cop sobre la taula. Si pensaves que el Machu Picchu era el sostre de l’imperi inca, estaves molt equivocat.
S’anomena Ancocagua i les xifres maregen. Les recents exploracions confirmen que aquesta ciutadella és quatre vegades més gran que la joia de la corona del turisme peruà. Sí, ho has llegit bé. Estem davant d’un gegant adormit que ha romàs ocult als nostres ulls durant segles.
Però, per què ningú n’havia parlat fins ara? La resposta és senzilla i, alhora, fascinant. La ubicació de la ciutat i la densitat de la vegetació han actuat com un escut protector contra la curiositat humana i el pas del temps.
La revelació ha arribat gràcies a l’ús de tecnologia d’última generació. Els arqueòlegs han pogut “despullar” la muntanya per mostrar una arquitectura que desafia el que sabíem sobre el control territorial a l’antiguitat. No és només un poble, és una infraestructura colossal.
L’enginyeria de l’impossible a Ancocagua
Les dades dures no deixen lloc a dubtes. Estem parlant de quilòmetres de terrasses agrícoles, zones cerimonials i habitatges que podrien haver allotjat milers de persones. El National Geographic ja apunta que el jaciment redefineix les rutes comercials de la regió.
L’origen d’aquesta troballa a la zona de Cusco no és casualitat. Els experts de la Universitat de San Antonio Abad han treballat a contrarellotge per delimitar el perímetre abans que el turisme de masses o els buscadors de tresors posin en perill les peces encara enterrades.
La magnitud d'Ancocagua promet convertir-se en el nou destí imprescindible per a qualsevol amant de la història i l'aventura.
Aquesta ciutat no només servia per viure. Era un centre estratègic de control polític i religiós. La seva mida suggereix que el poder de l’elit inca en aquesta zona era molt més influent i ric del que els llibres de text ens havien explicat fins ara.
La lletra petita del descobriment
És important tenir en compte que l’accés a la zona està estrictament regulat. No és un lloc per a turistes de diumenge. Les autoritats peruanes ja han advertit que les multes per entrar-hi sense permís són severes, ja que qualsevol pas en fals pot destruir segles d’informació valuosa.
Sabies que aquest sistema de terrasses encara podria ser funcional avui dia? L’enginyeria hidràulica que han trobat a les ruïnes demostra un estalvi d’aigua i una eficiència que moltes ciutats modernes ja voldrien per a elles.
L’alerta és real: els fons per a la investigació són limitats i el jaciment s’enfronta a l’erosió natural. El temps corre en contra dels arqueòlegs que intenten desxifrar els secrets ocults sota la terra abans que la meteorologia faci la seva feina.
