Crisip de Solos, filòsof, sobre el control mental: «La clau és decidir si serem arrossegats o si farem el pas d’entendre el nostre context»

Segur que t’ha passat alguna vegada. T’aixeques, obres el mòbil i sents que el món ja ha decidit per tu. Una mala notícia, un imprevist d’última hora al teletreball o aquell missatge que no arriba mai. Tens la sensació real de ser un nàufrag en un oceà de caos absolut.
Però fa més de dos mil anys, un home que diuen que va morir de riure —literalment— va trobar la solució definitiva a aquest buit. Es deia Crisip de Solos i la seva visió sobre el control personal és, probablement, l’eina de productivitat i salut mental més potent que llegiràs avui.
La metàfora del gos: camines o t’arrosseguen?
Imagina un gos lligat a un carro en moviment. El carro representa el destí, les lleis de la física, l’economia global o, simplement, les coses que no pots canviar de cap manera. El gos té exactament dues opcions: caminar al compàs del carro o resistir-se amb totes les seves forces.
Si es resisteix, el carro no s’aturarà per ell. El gos serà arrossegat, patirà ferides, dolor i un esgotament inútil. Si camina, manté la seva dignitat i avança amb llibertat dins del seu propi espai vital. *(Sí, nosaltres també hem sentit aquest calfred en adonar-nos de quantes vegades hem estat el gos que es resisteix per pur orgull)*.
La clau mestra de Crisip no és dir-te que el carro s’aturarà si plores, sinó que tu decideixes com viatges. La llibertat no és que el carro s’aturi, és la teva capacitat de decidir el teu propi pas malgrat el moviment inevitable.
Qui va ser realment aquest “arquitecte” de l’estoïcisme?
Crisip no era un teòric qualsevol assegut en una torre d’ivori. Va néixer a Solos, a l’actual Turquia, i va acabar a Atenes dirigint l’escola estoica. Va ser un treballador incansable que va escriure més de 700 obres per donar forma al sistema que avui coneixem.
De fet, a l’Antiguitat es deia amb total contundència que si aquest savi no hagués existit, tampoc existiria la Stoa. Ell va ser qui va agafar les idees de Zenó i les va convertir en una estructura lògica i indestructible que ha sobreviscut fins a aquest 2026.
El “truc” del cilindre: per què les teves reaccions són teves
Crisip era un geni de la lògica i volia explicar per què som responsables de les nostres vides malgrat la mala sort. Per fer-ho, va inventar l’exemple del cilindre. Si algú empeny un cilindre per un pendent, l’impuls inicial és la causa externa, però que l’objecte rodi depèn exclusivament de la seva pròpia forma.
En el nostre dia a dia, l’impuls pot ser un cap tòxic o una multa inesperada de trànsit. Però “rodar” —és a dir, enfadar-se, deprimir-se o rendir-se— depèn de la nostra naturalesa interna i de com hem entrenat el nostre caràcter.
Aquest és el secret que Crisip ens va llegar: podem treballar en la nostra pròpia “forma” perquè, quan la vida ens empenyi, la nostra reacció sigui la que nosaltres triem. Això no és psicologia barata de manual, és enginyeria mental de primer nivell aplicada a la teva realitat.
Crisip i el control de les emocions: no ets una víctima
Les emocions, segons aquest filòsof grec, no són coses que simplement “et passen” com si fossin un virus. Són judicis que nosaltres mateixos sostenim sobre la realitat. Una passió és, en realitat, un error de càlcul de la nostra ment.
Quan sents ràbia, estàs donant el teu assentiment a la idea que el que ha passat és un mal terrible i que has de reaccionar així. Crisip ens convida a governar aquest assentiment. No es tracta d’anestesiar-se, sinó d’aprendre a no dir “sí” a cada pensament impulsiu que ens creua el cap.
Com aplicar això a la teva butxaca i a la teva vida avui mateix
Entendre Crisip és guanyar un superpoder en l’era de la distracció algorítmica. Aplicar la seva tècnica significa posar un filtre de seguretat entre l’estímul i la teva resposta. Abans d’esclatar o de llençar la tovallola, pregunta’t: aquest judici és meu o me l’està imposant el carro de l’actualitat?
La ciència moderna li dóna tota la raó. Els models de teràpia cognitiva més d’èxit del 2026 beuen directament d’aquestes fonts gregues clàssiques. Entrenar el teu judici és el millor estalvi d’energia, temps i diners que pots fer durant tot aquest any.
El veredicte final: decideix el teu context
La pròxima vegada que sentis que el món et sobrepassa, recorda la imatge del gos i el carro. Tens el poder real de deixar de ser arrossegat per les circumstàncies. No és una qüestió de resignació passiva, és estratègia pura i dura per sobreviure amb èxit.
Entendre el teu context no és rendir-se a ell, és aprendre a utilitzar les seves lleis a favor teu per treballar des de la teva fortalesa interna més profunda. Vas a seguir barallant-te contra el carro o començaràs a marcar tu mateix el pas del camí?