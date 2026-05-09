Confuci, filòsof xinès, ja va dir perquè no canvies d’opinió: «La natura ens fa iguals, el comportament ens diferencia»

Segur que ara mateix t’ha vingut una cara a la ment. Algú del teu entorn, un company de feina o aquell familiar que sempre creu tenir la raó absoluta, sigui quin sigui el tema de la conversa.
No és una casualitat que sentis aquesta frustració. En realitat, estàs sent testimoni d’un fenomen que un dels pensadors més grans de la història ja va descriure fa més de 2.500 anys amb una precisió quirúrgica.
Parlem de Confuci, el filòsof xinès que està tornant a trencar internet. Una de les seves reflexions més curtes s’ha tornat viral perquè descriu a la perfecció una actitud que tots reconeixem (i que ens posa dels nervis).
La frase en qüestió és tan contundent que no necessita filtres: “Els més savis i els més necis són els únics que no canvien”. Si la llegeixes dues vegades, t’adonaràs que la bufetada de realitat és monumental.
La trampa de la rigidesa mental: Per què ens atrau i ens destrueix
Què volia dir exactament el mestre Kǒngfuzǐ amb això? El que més ens interpel·la avui en dia és la comparació entre dos extrems que, tot i ser oposats, comparteixen un mateix símptoma: la immobilitat.
Mentre que el savi no necessita canviar perquè ha assolit una comprensió profunda de la realitat, el neci no ho fa perquè ha tancat totes les portes al aprenentatge. (Sí, nosaltres també hem pensat en algú concret en llegir-ho).
Aquesta sentència toca una fibra sensible en una societat on el canvi és constant però la capacitat de reconèixer un error sembla haver desaparegut del mapa emocional.
Milers de persones estan compartint aquesta idea a les xarxes socials per denunciar precisament això: la incapacitat de molts per revisar les seves pròpies idees, encara que tinguin la veritat davant dels nassos.
El perill real no és estar equivocat, sinó creure que ja no necessites saber res més per viure.
Confuci: El primer influencer de la història de la humanitat
Potser penses que parlar d’un home que va viure entre els anys 770 i 476 a.C. és arqueologia mental, però la realitat és que Confuci entenia el cervell humà millor que molts analistes de dades actuals.
Ell no va escriure llibres sistemàtics. Van ser els seus deixebles qui van recopilar les seves idees a les famoses Analectes. Diàlegs curts, directes i pensats per ser aplicats immediatament al carrer.
Va viure en una època de caos i la seva resposta va ser l’ordre basat en la virtut. Per a Confuci, l’educació no era un títol a la paret, era un procés que no s’havia d’aturar mai.
Per això les seves frases continuen circulant amb tanta força. Parlen de coses universals: el coneixement, la por al fracàs i la mandra intel·lectual que ens impedeix evolucionar.
L’error que estàs cometent segons la filosofia oriental
Confuci no només ens va deixar la frase sobre els necis. Tenia un arsenal de dards per a la nostra conducta diària que avui podríem aplicar a qualsevol manual de lideratge o gestió d’equips.
Una de les seves lliçons més brutals és aquesta: “L’error consisteix a no corregir l’error”. Sembla una obvietat, però t’has parat a pensar quantes vegades mantenim una decisió equivocada només per orgull?
La OCU i diversos estudis de psicologia aplicada coincideixen en què la rigidesa cognitiva és un dels factors que més estrès genera en l’entorn laboral i familiar.
Si et negues a canviar, t’estàs situant en un dels dos extrems de la balança de Confuci. I siguem realistes: les probabilitats que siguis un “savi absolut” són bastant més baixes que les de caure en la necedat.
La solució: Pensar sense aprendre és perillós
Com podem evitar convertir-nos en aquest perfil que tant critiquem als altres? El secret està en l’equilibri que el pensador xinès defensava com a camí cap a la felicitat real.
“Aprendre sense pensar és inútil, pensar sense aprendre és perillós”. Aquesta és la recepta definitiva contra la manipulació i la mediocritat que ens envolta.
Avui en dia, amb el bombardeig constant d’informació, ens hem tornat acumuladors de dades (aprenem sense pensar). Però també hi ha molta gent que genera teories del no-res (pensen sense aprendre).
El benefici estrella d’aplicar aquesta lògica és la llibertat. Quan et permets canviar d’opinió perquè has après alguna cosa nova, deixes de ser un esclau del teu propi ego.
La natura ens fa iguals, però el nostre comportament és el que realment ens diferencia del ramat.
Sabies que això també salva la teva butxaca?
Pot semblar que parlem de filosofia abstracta, però la incapacitat de canviar d’estratègia és el que fa que moltes persones perdin diners o oportunitats de carrera professional.
En el món de la inversió o de l’emprenedoria, ser “neci” i no reconèixer que el mercat ha canviat és la via directa cap a la fallida. Confuci ens estava donant, bàsicament, un consell financer mil·lenari.
La Suprema Cort o els grans organismes de decisió sovint revisen les seves postures basant-se en noves realitats. Si ells ho fan, per què tu et negues a fer-ho en el teu dia a dia?
Estudiar el passat per pronosticar el futur no és només una frase bonica; és una eina de marketing i gestió de riscos que hauria de ser obligatòria a totes les empreses.
Cierre de urgència: El canvi és ara
La pròxima vegada que algú et digui que “ell és així i no pensa canviar”, recorda la frase de Confuci. Sabràs immediatament en quin dels dos grups s’està situant de forma voluntària.
Però compte, perquè el missatge també és per a tu. La flexibilitat mental no és una opció en el món de 2026; és una eina de supervivència emocional imprescindible.
Deixar de ser un neci comença pel reconeixement de la pròpia ignorància. I això, per sort o per desgràcia, és una cosa que només tu pots decidir fer aquesta mateixa tarda.
Si has arribat fins aquí, has demostrat que la teva ment encara té espai per a noves idees. Felicitats, estàs un pas més lluny de la necedat i un pas més a prop de la saviesa.
Començaràs a revisar algun dels teus “dogmes” personals avui mateix o t’esperaràs que la realitat et passi per sobre amb un camió?