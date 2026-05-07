Arqueòlegs troben el tresor més gran de la Humanitat: una de les set meravelles del món Antic al fons del mar

Hi ha descobertes que no arriben amb soroll, sinó amb una llum estranya, gairebé antiga. Sota el blau profund del Mediterrani, entre la sorra, la sal i l’oblit, una part de la història ha tornat a emergir com si el mar l’hagués guardada fins ara.
Alguna cosa gegantina s’amaga als confins del sistema solar: les evidències d’un objecte massiu després de Neptú
El tresor submergit que retorna una de les grans meravelles del món antic
Unes restes trobades davant la costa egípcia reobren el misteri d’una construcció llegendària que durant segles va guiar els navegants.
Durant generacions, les Set Meravelles del Món Antic han viscut a mig camí entre la història i la llegenda. D’algunes en queden ruïnes, d’altres només descripcions, gravats i relats escrits per viatgers que les van veure quan encara dominaven l’horitzó.
Però aquest maig de 2026, l’arqueologia submarina ha tornat a sacsejar aquell imaginari. A la costa d’Egipte, un equip d’experts ha localitzat i recuperat grans blocs de pedra que podrien correspondre a una part essencial del Far d’Alexandria, una de les construccions més cèlebres de l’antiguitat.
El gegant que dormia sota les onades
La troballa no és només un conjunt de pedres antigues. És una connexió física amb un món que semblava esborrat pels terratrèmols, el temps i la força del mar. Durant mesos, els investigadors han treballat amb sonars, escàners i robots submarins capaços d’operar en condicions extremes.
Entre les restes localitzades hi ha blocs de granit de grans dimensions, alguns de més de 40 tones, amb encaixos i marques que apunten a una arquitectura d’una precisió extraordinària. També s’han identificat inscripcions que podrien aportar nova informació sobre la construcció i l’ús del far.
El repte, ara, és conservar-les. Després de segles sota l’aigua, aquestes peces no poden simplement sortir a la superfície i exposar-se. La salinitat del mar les ha impregnat, i qualsevol canvi brusc podria malmetre-les. La restauració serà lenta, delicada i gairebé quirúrgica.
Una torre que va canviar la manera de navegar
El Far d’Alexandria no era només una torre alta vora el mar. Era una obra d’enginyeria pensada per orientar, advertir i protegir. Les cròniques antigues descriuen un sistema de llum visible des de desenes de quilòmetres, probablement reforçat amb miralls de bronze polit.
Si les noves anàlisis confirmen les hipòtesis inicials, el far podria haver estat més alt del que es creia fins ara, amb una estructura que hauria fregat els 140 metres. Per als navegants de l’època, veure aquella silueta blanca emergint de l’horitzó devia ser una experiència difícil d’oblidar.
També s’han documentat elements que ajuden a entendre millor la seva resistència. Els enginyers antics haurien utilitzat materials i sistemes d’unió pensats per absorbir moviments i suportar sacsejades. Malgrat això, els terratrèmols que van colpejar Alexandria al llarg dels segles acabarien condemnant la construcció al fons del mar.
El misteri de la llum i del combustible
Una de les grans preguntes sobre el Far d’Alexandria sempre ha estat com es mantenia en funcionament una llum tan potent al capdamunt d’una estructura tan elevada. Les restes recuperades podrien oferir pistes sobre possibles canals interns i sistemes de pujada de combustible.
Aquest detall convertiria el far en alguna cosa més que un monument. Seria una màquina complexa, un dispositiu de senyalització marítima que combinava arquitectura, logística i coneixement tècnic. Una peça clau per entendre com Alexandria va arribar a ser un dels grans centres del món antic.
La procedència d’alguns materials també parla d’aquella ciutat oberta al Mediterrani. Fustes, pedres i recursos arribaven de ports llunyans, en una xarxa comercial que connectava Egipte amb altres costes del món conegut.
Alexandria torna a mirar cap al mar
El descobriment ha reactivat l’interès pel patrimoni submergit d’Alexandria. Sota el llot i les aigües del port podrien quedar encara restes de palaus, temples i estructures vinculades a alguns dels noms més poderosos de la història mediterrània.
Per això, l’accés a la zona de la troballa s’ha restringit i es treballa amb mesures de protecció especials. No es tracta només d’evitar espolis, sinó de preservar un jaciment fràgil, extens i encara ple d’incògnites.
El temps, la sal i la memòria
La recuperació d’aquestes peces serà llarga. El procés de dessalinització pot durar anys, i cada fragment haurà de ser estabilitzat abans de poder-se estudiar o mostrar al públic. En arqueologia submarina, treure una peça del mar és només el primer pas.
El que emociona d’aquesta troballa no és només la seva grandesa, sinó la seva fragilitat. Durant més d’un mil·lenni, el far va ser una presència real per a milers de mariners. Després, va desaparèixer sota les onades. Ara torna, no com una torre sencera, sinó com un conjunt de fragments capaços d’explicar una història immensa.
Potser és això el que més impressiona: imaginar la mà d’un bus tocant per primera vegada una pedra que feia segles que ningú veia. A dalt, el mar continua movent-se com sempre. A sota, la història encara guarda coses que no sabíem que estàvem esperant.