Aristòtil, filòsof: “El savi no diu tot el que pensa, però sempre pensa tot allò que diu”

Segur que t’ha passat: envies un missatge en calent o deixes anar una frase irònica i, al segon següent, voldries que la terra t’empassés. (Tranquil, a nosaltres també ens passa constantment).
En un món on sembla que estem obligats a opinar de tot i a totes hores, rescatar una joia de l’any 384 a.C. pot ser la solució definitiva als teus problemes de comunicació. El responsable és Aristòtil, el polímata més influent de la història, amb una frase que és un autèntic manual de supervivència social.
“El savi no diu mai tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu”. Aquesta sentència no és només filosofia barata; és una eina d’enginyeria mental per protegir la teva reputació i la teva pau mental en l’era de l’scroll infinit.
La “Phronesis”: El filtre que et falta al WhatsApp
Aristòtil anomenava això Phronesis o prudència. Per al filòsof d’Estagira, la saviesa no consistia a saber-ho tot, sinó a saber quan tancar la boca. No es tracta de mentir o ser un hipòcrita, sinó d’entendre que no tot pensament mereix ser verbalitzat.
El “filtre extern” de la discreció t’ajuda a avaluar si el que diràs és oportú o si, per contra, generarà un incendi innecessari. D’altra banda, el “filtre intern” garanteix que les teves paraules tinguin coherència reflexiva. És a dir, que no parlis per impuls, sinó amb el suport de la teva raó.
DADA CLAU: Experts en psicologia moderna coincideixen que exercir aquest domini voluntari evita l’esclavitud de les paraules, aquest pes insuportable d’haver dit una cosa que ja no té marxa enrere.
De tutor d’Alexandre el Gran a estrella de TikTok
La vida d’Aristòtil sembla el guió d’una sèrie d’èxit. Fill del metge de la cort de Macedònia, es va formar durant 20 anys a l’Acadèmia de Plató. Però el seu pragmatisme el va portar per un camí diferent al del seu mestre: ell preferia el món tangible, la lògica i l’anàlisi de causa-efecte.
El seu prestigi era tal que el rei Filip II de Macedònia el va contractar per a una missió èpica: educar el jove Alexandre el Gran. Sota la seva tutela, el futur conqueridor del món va aprendre sobre art, ciència i, per descomptat, la importància de pensar abans d’actuar (tot i que a vegades se n’oblidés).
En tornar a Atenes, va fundar el Liceu, creant la famosa escola peripatètica. Per què aquest nom? Perquè Aristòtil tenia l’hàbit d’ensenyar mentre caminava. (Sí, ell ja sabia que caminar ajuda a pensar millor, molt abans que es posés de moda el mindful walking).
Com aplicar el “Mètode Aristòtil” avui mateix
Com traslladem aquesta saviesa de túnica i sandàlia al nostre dia a dia? És més senzill del que sembla, però requereix un entrenament constant de la teva responsabilitat intel·lectual.
Abans de llançar un judici en una reunió o comentar a una xarxa social, sotmet la teva idea a l’examen de la raó. Pregunta’t: És veritat? És útil? És el moment adequat? El savi calcula la repercussió del seu missatge per protegir tant el seu prestigi personal com l’harmonia del seu entorn.
TRUC D’EXPERT: Si sents l’impuls de respondre a una provocació, aplica la pausa dels tres segons. Aquest breu espai de temps és el que utilitza el savi per activar el seu filtre intern i evitar que els seus impulsos prenguin el control.
Un llegat que evita “morts” socials
Aristòtil va haver d’exiliar-se al final de la seva vida per evitar ser acusat d’impietat i patir el mateix destí que Sòcrates. Va morir l’any 322 a.C., però els seus tractats sobre ètica, política i poètica segueixen sent la base de la nostra cultura.
Avui, la seva invitació a la moderació és més revolucionària que mai. En un context de polarització extrema, ser l’amo dels teus silencis t’atorga un poder que pocs tenen. Al cap i a la fi, llegir els clàssics és la decisió més intel·ligent que pots prendre per navegar el caos del segle XXI.
La pròxima vegada que sentis que diràs una cosa de la qual et podries penedir, recorda el vell mestre caminant pel Liceu. Al cap i a la fi, ser savi no és saber què dir, sinó saber què callar.
Començaràs a filtrar els teus pensaments abans que es converteixin en paraules?