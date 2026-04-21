El diagnóstico es devastador y no deja lugar a la esperanza fácil. Mientras medio mundo celebra cada nueva actualización de los modelos de lenguaje, el filósofo Eric Sadin, una de las mentes más críticas con la digitalización, nos pone frente al espejo de nuestra propia desaparición. La Inteligencia Artificial no ha venido a ayudarnos; ha venido a decidir por nosotros.

En una reciente y lúcida intervención recogida por medios de referencia como El Periódico, Sadin advierte que estamos cruzando el umbral de una «administración digital del mundo». (Y sí, nosotros también hemos sentido ese escalofrío al entender que nuestra libertad de elección está en juego). No estamos ante una revolución técnica, sino ante un golpe de estado antropológico.

El fin del juicio humano: La dictadura del clic

Hasta hoy, el ser humano se definía por su capacidad de juzgar, de dudar y de equivocarse. Sin embargo, la Inteligencia Artificial elimina esta fricción. Sadin sostiene que el objetivo final de estas tecnologías es «sustituir el juicio humano por el dictado de la máquina». Ya no pensamos qué ruta tomar o qué comprar; el algoritmo ya ha procesado la opción «óptima» antes de que parpadeemos.

Esta eficiencia es, para el filósofo francés, una trampa mortal. Al delegar nuestras decisiones en sistemas automatizados, estamos atrofiando nuestra capacidad crítica. La tecnología se ha convertido en una instancia de verdad suprema que no admite réplica. Si el algoritmo lo dice, debe ser lo correcto.

Este proceso está creando una sociedad de individuos pasivos, una masa que ya no busca la verdad, sino la comodidad inmediata. Es el fin del sujeto político tal como lo hemos conocido desde la Ilustración.

Estamos ante una desposesión de nuestras facultades fundamentales; el riesgo no es que la IA se vuelva consciente, sino que nosotros nos volvamos inconscientes y dependientes de ella.

La «letra pequeña» del progreso: La pérdida del mundo común

¿Qué sucede cuando la IA personaliza cada experiencia, cada noticia y cada interacción? Según Sadin, lo que ocurre es la destrucción del «mundo común». Cada uno de nosotros vive atrapado en una burbuja algorítmica diseñada para complacer nuestros sesgos, aislándonos de la realidad compartida con los demás.

Las grandes corporaciones tecnológicas no están vendiendo software; están vendiendo un modelo de existencia. Un modelo donde el conflicto, la sorpresa y lo imprevisto —elementos esenciales de la vida humana— son eliminados en favor de una fluidez artificial y mercantilizada.

Lo más inquietante es que hemos aceptado esta servidumbre de forma voluntaria. Por cada gramo de conveniencia que nos ofrece la IA, entregamos un kilo de nuestra autonomía. Es un intercambio injusto que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

¿Por qué esto afecta tu dignidad y no solo tu móvil?

Sé lo que estás pensando: «Yo solo uso ChatGPT para redactar correos». Pero Sadin nos recuerda que la tecnología no es neutral. Cada vez que usamos estos sistemas, estamos validando una estructura que menosprecia lo singular y humano frente a lo estadístico y masivo.

La IA está penetrando en ámbitos sagrados: la justicia, la medicina y la educación. Cuando un algoritmo decide una sentencia o un diagnóstico, se pierde la compasión y la interpretación del contexto. Nos estamos convirtiendo en datos procesables para una maquinaria que carece de ética, aunque simule tenerla.

Estamos ante una desposesión de nuestras facultades fundamentales. El riesgo no es que la IA se vuelva «consciente», sino que nosotros nos volvamos inconscientes y dependientes de ella para realizar la tarea más básica: pensar.

La advertencia final: El tiempo de la resistencia

Sadin insiste en que no podemos seguir siendo espectadores pasivos de este despliegue. No basta con «regular» la IA; hay que recuperar el derecho a decir «no». La resistencia no pasa por romper máquinas, sino por reivindicar la lentitud, la duda y el valor de lo que no puede ser digitalizado.

Estamos ante el desafío de mantener viva nuestra humanidad en un entorno que la considera obsoleta. La filosofía de Sadin es un llamado de socorro: si no nos despertamos ahora, el despertar de mañana será en un mundo donde el ser humano será, simplemente, un residuo de la computación.

El miedo es que el brillo de la «innovación» nos haya cegado tanto que ya no seamos capaces de ver el abismo que tenemos delante. El apocalipsis de Sadin no es de fuego, sino de silencio y obediencia digital.

¿Qué pasará mañana?

En los próximos meses, la integración de la IA en la vida cotidiana será total. Veremos cómo la inteligencia artificial se convierte en la interfaz obligatoria para cualquier trámite o relación. La pregunta es si seremos capaces de mantener espacios de libertad analógica o si sucumbiremos al confort del algoritmo.

Es probable que surjan movimientos de desconexión, pero la presión del sistema será brutal. La IA ya no es una opción; es la infraestructura misma de la realidad. ¿Podremos vivir fuera de ella?

¿Sabías que Sadin propone que el verdadero acto revolucionario hoy en día es el silencio digital? El simple hecho de no generar datos es una forma de protesta contra la captura de nuestra existencia.

Has hecho bien en leer esta reflexión hasta el final. Ahora tienes las herramientas para mirar tu pantalla con otros ojos. No eres un usuario; eres el terreno de conquista de una tecnología que quiere tu mente.

¿Estás dispuesto a recuperar el mando de tu vida o prefieres que la IA elija tu próximo pensamiento?