Científicos crean un cilindro con esferas de acero que reduce el impacto de los terremotos en edificios

Imagina un cilindro capaz de mantener en pie un edificio cuando la tierra ruge bajo sus cimientos, todo esto sin una sola conexión eléctrica ni sistemas hidráulicos complejos. Lo que suena a ciencia ficción es, en realidad, la última gran patente que está revolucionando la ingeniería sísmica.

Desarrollado en la Universidad de Sharjah y patentado en los Estados Unidos, este dispositivo ha demostrado en pruebas de laboratorio ser capaz de disipar aproximadamente el 14% de la energía de vibración. No hablamos solo de terremotos; este sistema también es eficaz frente a vientos fuertes o el estrés constante que generan trenes y maquinaria industrial en las estructuras.

La «fricción inteligente»: el corazón del invento

El diseño es sorprendentemente sencillo pero brillante. El dispositivo es un cilindro hueco relleno de esferas de acero macizo. En el interior, un eje central con varillas radiales —que recuerdan las ramas de un árbol— se encarga de todo el trabajo pesado.

Cuando el edificio comienza a vibrar, estas varillas se desplazan entre las esferas de acero. ¿El resultado? Una fricción intensa y controlada que convierte la peligrosa energía del sismo en calor, neutralizando gran parte del impacto antes de que llegue a los pilares principales de la estructura. Es física pura aplicada a la supervivencia.

Funcionamiento pasivo: el salvavidas contra los apagones

Una de las mayores debilidades de los sistemas de protección actuales es su dependencia de la energía eléctrica. Cuando llega un gran terremoto, los cortes de luz son inevitables, dejando los edificios indefensos justo cuando más lo necesitan.

Este nuevo sistema funciona de manera completamente pasiva. Al no requerir electricidad, garantiza una operatividad absoluta incluso durante el desastre más devastador. Además, el equipo está diseñado con una estructura modular: si alguna pieza sufre daños, no hace falta desechar el dispositivo. Se desmonta, se cambia el componente afectado y listo para seguir protegiendo.

Adaptabilidad: proteger lo que ya está construido

Lo que realmente marca un antes y un después es su facilidad de instalación. A diferencia de las soluciones tradicionales, que a menudo requieren reformas estructurales costosas y complejas, este dispositivo puede integrarse en edificios ya terminados sin grandes obras.

Para el profesor Moussa Leblouba, creador de la tecnología, el objetivo es democratizar la seguridad sísmica. Al reducir la complejidad técnica y los costos de mantenimiento, este cilindro de esferas de acero se perfila como una solución esencial para países en desarrollo, donde proteger las infraestructuras existentes frente a desastres naturales es, a menudo, un reto inalcanzable.

Y lo mejor de todo: después del evento sísmico, el sistema vuelve automáticamente a su posición original. Está listo para el siguiente embate sin necesidad de sustituciones urgentes, convirtiéndose en el guardaespaldas silencioso que toda estructura necesita.