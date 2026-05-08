Zerzura, la ciudad perdida del Sáhara oriental que un explorador español sitúa ahora en Chad

El desierto del Sáhara no es solo arena y silencio. Durante siglos, una leyenda ha quitado el sueño a exploradores, espías y arqueólogos: la ciudad de Zerzura.

Hablamos de la mítica «Ciudad de los Oasis», un enclave oculto que, según los relatos antiguos, custodiaba tesoros inimaginables y un rey dormido. (Sí, suena a película de Indiana Jones, pero la ciencia acaba de dar un golpe sobre la mesa).

Muchos la buscaron en el Egipto occidental o en Libia, siguiendo mapas borrosos y brújulas que siempre fallaban. El misterio parecía destinado a morir bajo las dunas, hasta que un nombre español ha cambiado las reglas del juego.

El giro inesperado: Zerzura no está donde pensábamos

El explorador Diego Cortijo, miembro de la Sociedad Geográfica Española, ha lanzado una bomba informativa que está haciendo temblar los cimientos de la historiografía tradicional.

Después de años de expediciones y análisis de terreno, Cortijo ha desplazado el foco miles de kilómetros hacia el sur. Sus investigaciones sitúan ahora la posible ubicación de Zerzura en Chad.

Esta teoría rompe con décadas de obsesión por el Sáhara oriental. Mientras otros se perdían en el «Gran Mar de Arena», este investigador ha seguido una pista mucho más sólida y tangible en el corazón del Sahel.

La leyenda de Zerzura fue mencionada por primera vez en el siglo XIII en el manuscrito «Kitab al Kanuz», describiéndola como una «ciudad blanca» protegida por un pájaro de piedra.

¿Por qué en Chad? No es una elección al azar. Cortijo se apoya en la geografía de las rutas transaharianas y en vestigios que encajan con las crónicas medievales mejor que cualquier oasis egipcio.

La ingeniería de un hallazgo histórico

El trabajo de Cortijo no es solo intuición. Se trata de un análisis quirúrgico de las rutas de caravanas que conectaban el Mediterráneo con el África subsahariana.

El explorador ha identificado estructuras y formaciones que coinciden con los «puntos ciegos» de los mapas antiguos. En estas regiones de Chad, el terreno es hostil, pero guarda secretos que la erosión no ha podido borrar.

Hablamos de un cambio de paradigma. Si Zerzura está en Chad, nuestra comprensión del comercio y los asentamientos antiguos en el Sáhara central debe ser reescrita por completo.

El valor de este descubrimiento no radica solo en el oro o las piedras preciosas que mencionan las leyendas. Lo que realmente importa es el patrimonio cultural y la red de oasis perdidos que mantenían viva la región.

Las autoridades arqueológicas ya miran con lupa estos nuevos datos. La precisión de Cortijo al señalar estas coordenadas abre la puerta a misiones internacionales de gran envergadura.

¿Qué significa esto para nuestro conocimiento del pasado?

Encontrar Zerzura sería el equivalente africano al hallazgo de Machu Picchu o Troya. No es solo una ciudad; es la prueba de que el desierto fue un lugar mucho más conectado de lo que creemos.

Para nosotros, los amantes de la historia, esto es un regalo. Imagina que bajo estas tierras consideradas yermas, existió una tecnología de gestión del agua capaz de mantener una ciudad entera.

Este hallazgo también pone en valor el papel de los exploradores españoles en el siglo XXI. Cortijo demuestra que, con menos recursos que las grandes potencias, la tenacidad y el conocimiento local ganan la partida.

La zona de Chad donde se sitúa el hallazgo es de difícil acceso y requiere permisos especiales debido a la inestabilidad geopolítica de la región. No es un destino para turistas improvisados.

La importancia de Diego Cortijo en esta investigación es vital. Su enfoque mezcla la arqueología clásica con el uso de herramientas modernas como el rastreo satelital de alta resolución.

Esto nos permite ver «a través» de la arena. Lo que antes era una mancha amarilla en el mapa, ahora muestra perfiles de lo que podrían haber sido murallas y canales de riego.

El reloj corre para la arqueología

El problema es que el cambio climático y la erosión acelerada están destruyendo estos yacimientos a una velocidad alarmante. Lo que no se documente ahora, desaparecerá para siempre.

La comunidad científica pide urgencia. Cada tormenta de arena en Chad puede estar enterrando definitivamente la prueba definitiva que confirme la teoría de Cortijo.

¿Te imaginas que la ciudad que inspiró «El paciente inglés» sea finalmente excavada por un equipo liderado por españoles? Sería el hito de la década.

Por ahora, las coordenadas exactas se mantienen bajo un celoso secreto profesional para evitar el expolio y la llegada de buscadores de tesoros sin escrúpulos.

Lo que es seguro es que el nombre de Zerzura ha dejado de ser un cuento de abuelos para convertirse en una prioridad científica de primer nivel en nuestro calendario.

¿Será este el final de uno de los misterios más antiguos del continente africano o solo el comienzo de una aventura más grande?

Por el momento, solo nos queda esperar que las primeras excavaciones confirmen lo que Cortijo ya sabe: el desierto nunca devuelve lo que esconde, a menos que sepas exactamente dónde mirar.

¿Te atreverías a cruzar Chad en busca de una ciudad perdida o prefieres seguir la historia desde la comodidad de tu pantalla?