Tres arqueólogos publican un estudio revolucionario que cambia por completo el mapa del Imperio romano en España

La historia que te enseñaron en la escuela sobre la Hispania romana acaba de estallar por los aires. Un giro histórico absoluto que ha dejado en shock a la comunidad científica.

Vivimos obsesionados con los mapas actuales, pero olvidamos que bajo nuestros pies se esconden secretos capaces de ridiculizar siglos de verdades oficiales. Esto es exactamente lo que acaba de pasar.

Hablamos de Julióbriga, la ciudad romana más importante y monumental de los antiguos cántabros. Un bastión imperial que, según la tradición bien asentada, se ubicaba sin discusión en el yacimiento de Retortillo.

Pues bien, olvida todo lo que sabías. Tres arqueólogos de élite acaban de publicar una investigación en la prestigiosa Real Academia de la Historia que demuestra que hemos estado buscando en el lugar equivocado.

El error histórico que duró dos siglos

Los investigadores Lino Mantecón Callejo, Rafael Bolado del Castillo y Pedro Ángel Fernández son los responsables de este terremoto arqueológico. Han desmontado el mito con pruebas demoledoras.

La atribución tradicional a Retortillo no fue un engaño intencionado, sino un descarte por falta de datos. Se fijó hace doscientos años por el prestigioso Padre Flórez, pero había un problema estructural.

El espectacular yacimiento alternativo, Camesa-Rebolledo, se descubrió dos siglos después. Si el Padre Flórez hubiera tenido constancia de su existencia, la historia oficial habría cambiado al acto.

(Sí, nosotros también alucinamos al ver cómo un desfase temporal de doscientos años puede distorsionar el mapa de todo un territorio). Las evidencias actuales ya no dejan margen de duda.

Las 19 pruebas de piedra imposibles de mover

¿Cómo se desmonta una tradición milenaria? La respuesta no está en las suposiciones, sino en la epigrafía dura. El equipo de arqueólogos ha puesto sobre la mesa un argumento de un peso físico descomunal.

Se trata de los términos augustales, unas monumentales inscripciones en piedra que la burocracia imperial romana utilizaba para delimitar los territorios protegidos. Bloques de roca maciza brutales.

Los investigadores han localizado hasta 19 ejemplares de estos marcadores en el entorno de Camesa-Rebolledo, en el municipio de Valdeolea. En el suelo de Retortillo no hay ni rastro de ellos.

La letra pequeña de este hallazgo es incontestable: estos bloques son documentos de piedra macizos, rotundos y pesados, difícilmente desplazables. Nadie los movió de lugar; la frontera romana estaba allí.

Estas hitos de piedra servían para deslindar los prados de la mítica Legión IIII del territorio civil de Julióbriga. Era la autoridad imperial la que otorgaba estos terrenos como un privilegio exclusivo.

El emparedado de datos: dimensiones y un castro gigante

El análisis comparativo de la superficie de ambos yacimientos ha terminado por destapar la incongruencia matemática de la versión oficial. Los números simplemente no cuadran en Retortillo.

Si se mantuviera la ubicación antigua, el territorio estimado de la ciudad alcanzaría las 86.795 hectáreas hasta la costa. Una superficie desproporcionada para una urbe que nunca fue colonia militar.

En cambio, los marcadores de piedra de Camesa definen un territorio lógico y compacto de 3.266,6 hectáreas. Una cifra infinitamente más coherente con la administración del Imperio romano.

Además, a las espaldas del yacimiento de Camesa se ha excavado un elemento diferenciador clave: un oppidum de 20 hectáreas. Un castro prerromano de dimensiones colosales.

Roma conquistó este asentamiento gigante, desalojó por la fuerza a toda la población indígena y obligó a los supervivientes a bajar a la llanura para controlarlos. El manual clásico de la estrategia militar romana.

La zona de influencia imperial

El desarrollo urbano de ambos núcleos fue paralelo. Tanto Camesa como Retortillo vivieron su apogeo con los emperadores flavios en el siglo I, resistieron en el II y cayeron en el siglo III.

Sin embargo, la densidad de restos monumentales y la concentración de la administración militar sitúan de forma unánime el corazón de Julióbriga en las tierras de Mataporquera.

¿Significa esto que el debate está cerrado por completo? Los propios autores reconocen con honestidad que la arqueología oficial es lenta y requiere avanzar más sobre el terreno.

Dejar atrás la tradición cuesta esfuerzo, pero los indicios científicos acumulados en Camesa-Rebolledo son tan abrumadores que mantener la versión anterior comienza a ser insostenible.

El peligro de ignorar la ciencia

El verdadero peligro de aferrarse a las viejas guías históricas es perpetuar un mapa turístico y cultural falso. Los libros de texto deberán actualizarse de forma inmediata.

Las excavaciones del futuro determinarán el porcentaje exacto de maravillas que siguen ocultas bajo el suelo de Valdeolea. La carrera por desenterrar la mayor ciudad romana del norte no ha hecho más que comenzar.

Si tenías pensado hacer una escapada cultural este año, la ciencia te da un motivo de peso para cambiar los planes de viaje. El auténtico Imperio no estaba donde te habían asegurado.

Al fin y al cabo, comprobar que diecinueve piedras olvidadas en un valle tienen el poder de corregir a los historiadores del siglo XVIII es una cura de humildad maravillosa. ¿Cuántos mapas de nuestro pasado directo seguirán estando completamente del revés?