Shang Yang, filósofo chino: «El pueblo busca el beneficio. En esto no hay maldad ni bondad, sino pura naturaleza»

Vivimos en una era de algoritmos y gratificación instantánea, pero las reglas del juego se escribieron hace más de 2.000 años. En el corazón de la antigua China, un hombre entendió algo que hoy nos estalla en la cara: no somos seres de luz.

Shang Yang, el polémico estadista del estado Qin, no creía en la bondad natural. Para él, el ser humano es un sistema reactivo que se mueve por impulsos básicos. *(Y si miras tu feed de redes sociales, verás que no se equivocaba)*.

La ingeniería del comportamiento humano

Olvídate de la ética tradicional o de los manuales de autoayuda que hablan de la virtud innata. El legalismo de Shang Yang plantea una verdad incómoda que detiene cualquier scroll: el pueblo solo busca el beneficio y huye del castigo.

Esta visión desmitificadora no es una crítica moral, es pura naturaleza. Yang diseñó un sistema donde la moralidad era un obstáculo para la eficiencia. Su objetivo era transformar un estado periférico en una maquinaria de guerra imbatible, y lo logró utilizando el interés propio como combustible.

El pueblo busca el beneficio y evita el castigo; en esto no hay maldad ni bondad, sino naturaleza. Esta frase de Shang Yang es el pilar de la Realpolitik moderna.

Lo que este filósofo propuso fue el fin del romanticismo político. Para Yang, somos previsibles, interesados y reactivos. Si quieres que alguien haga algo, no le pidas que sea bueno; dale un incentivo o muéstrale la consecuencia. Es el pragmatismo extremo llevado a la gestión pública.

El método Qin: Meritocracia y control

¿Cómo pasó el estado Qin de ser un vecino ignorado a fundar la primera gran dinastía imperial? La respuesta está en El Libro del Lord Shang. Yang rompió el poder de la vieja nobleza de sangre y impuso una meritocracia férrea basada en resultados militares y agrícolas.

El sistema era sencillo pero brutal: si cumplías, ascendías; si fallabas, el castigo era inevitable. Esta estructura eliminó el caos de los «Reinos Combatientes» y centralizó el poder de una forma que el mundo nunca había visto. *(Un orden que, curiosamente, resuena en las estructuras de las grandes corporaciones tecnológicas actuales)*.

Mientras el confucianismo pedía gobernantes virtuosos, Shang Yang exigía leyes implacables. Él sabía que la virtud es escasa, pero el miedo y la ambición son universales. Esta fue su gran victoria técnica: construir un imperio sobre las pasiones humanas, no sobre sus ideales.

¿Por qué esto nos afecta hoy?

Si analizas cómo funcionan las multas de tráfico, los sistemas de puntos o las bonificaciones por objetivos en tu trabajo, estás viendo el fantasma de Shang Yang en acción. Nuestra sociedad moderna es, en esencia, un inmenso sistema de incentivos concretos.

El paralelismo con el presente es inquietante. En un mundo saturado de información, las marcas y los gobiernos ya no apelan a tu ética, sino a tu dopamina y a tu bolsillo. El beneficio inmediato es el rey, tal como predijo el filósofo de Wei Yang hace siglos.

Atención: La historia nos dice que los regímenes que ignoran la moralidad por el éxito técnico suelen ser extremadamente poderosos, pero también generan tensiones sociales explosivas.

La vigencia de estas ideas nos obliga a preguntarnos si realmente hemos evolucionado o si simplemente hemos perfeccionado los métodos de control de Lord Shang. Al final del día, seguimos buscando ese beneficio que nos prometieron.

El cierre del círculo

Entender Shang Yang es entender la arquitectura del poder real. No es un relato cómodo, pero es el mapa que explica por qué el mundo se mueve como se mueve. No busques bondad donde hay naturaleza humana en estado puro.

Al fin y al cabo, quizás el secreto de la estabilidad no está en ser mejores, sino en entender qué es lo que realmente nos hace mover. Y tú, ¿te mueves por virtud o por el próximo incentivo?