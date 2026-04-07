Mark Robinson, astrónomo: «Un impacto de esta magnitud solo ocurre una vez cada 139 años»

La Luna ya no es lo que era. Un evento catastrófico, detectado hace apenas unas horas, ha transformado para siempre la superficie de nuestro satélite, dejando a la comunidad científica en estado de alerta máxima.

Lo que parecía una revisión rutinaria de las imágenes de la sonda LRO de la NASA se ha convertido en el hallazgo geológico de la década. Un nuevo y gigantesco cráter ha aparecido de la nada, pero lo más inquietante es lo que ha dejado de existir.

No se trata solo de una nueva marca en el mapa lunar. El impacto ha sido tan violento que ha borrado del mapa decenas de cavidades y cráteres que llevaban millones de años allí. *(Sí, lo has leído bien: han desaparecido).*

Una explosión que ocurre una vez por siglo

Los modelos informáticos son implacables. Un impacto de esta magnitud, capaz de generar un agujero de 225 metros de diámetro, solo se produce una vez cada 139 años.

La violencia del choque ha perforado la corteza lunar hasta alcanzar los 43 metros de profundidad. Para que te hagas una idea, es como si un edificio de 14 plantas hubiera sido excavado instantáneamente por una fuerza cósmica brutal.

El astrónomo Mark Robinson, responsable del descubrimiento, ha confirmado que la zona está ahora rodeada por un halo de materiales brillantes. Son los restos de la «herida» abierta, expulsadas a velocidades increíbles durante la colisión.

El misterio de los cráteres desaparecidos

Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Aunque ahora hay un cráter nuevo y enorme, el recuento total de cavidades en la zona ha disminuido drásticamente.

¿Cómo es posible? La potencia de la explosión y la lluvia de rocas eyectadas han actuado como una apisonadora cósmica. Los científicos confirman que decenas de cráteres previos han sido enterrados vivos bajo los sedimentos del nuevo impacto.

Incluso formaciones de hasta 40 metros de ancho han quedado completamente allanadas. El equipo de investigación ha sido tajante: «Todos los otros cráteres dentro del límite fueron borrados o degradados de tal manera que ya no son detectables».

Peligro real para las futuras misiones

Este evento no es solo una curiosidad para astrónomos. Es una advertencia seria para los planes de colonización humana. La Luna no tiene una capa atmosférica protectora, lo que la convierte en un blanco indefenso.

La observación de bloques rocosos de hasta 11 metros lanzados por el aire confirma la capacidad destructiva de estos meteoritos. Para las futuras misiones como Artemis, este «dinamismo» lunar es una amenaza que debe ser monitoreada minuto a minuto.

Tener registros visuales de alta resolución antes y después del impacto es un hito para la geología planetaria. Nos permite entender que nuestro satélite es un entorno mucho más cambiante y peligroso de lo que nos contaron en la escuela.

La Luna está desequilibrada, y este nuevo cráter es solo la última cicatriz de una guerra cósmica que no se detiene. La pregunta ya no es si volverá a pasar, sino cuándo y dónde caerá el próximo golpe.

Parece que el cielo ha decidido recordarnos quién manda allá afuera. ¿Estaremos preparados cuando el próximo asteroide apunte hacia nuestra vecina más cercana?