Los investigadores no salen de su asombro: hallan un barco tras 139 años desaparecido siguiendo la pista de un farero

Imagina buscar un tesoro sumergido durante más de un siglo y encontrarlo antes de terminar tu primera taza de café. Parece el guion de una película de Hollywood, pero es la sorprendente realidad que acaba de sacudir las aguas del lago Michigan.

Durante 139 años, el F.J. King fue poco más que un fantasma bajo las olas, un rompecabezas que frustró a generaciones de buscadores. Nadie lograba dar con su ubicación exacta, hasta que alguien decidió hacer algo radicalmente diferente.

El error del capitán y el ojo del farero

La clave no estaba en la tecnología más cara, sino en saber a quién escuchar. El equipo de la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin (WUAA) tomó una decisión que cambió la historia: dejaron de confiar en el informe oficial del capitán Griffin.

Resulta que, en la oscuridad total de aquella noche de 1886, el capitán estaba literalmente perdido. Sin embargo, un farero local llamado William Sanderson vio algo que nadie más anotó con precisión: las puntas de los mástiles sobresaliendo del agua días después del desastre.

Dato clave: El barco se hundió en solo 28 minutos después de enfrentarse a olas de tres metros que rompieron su estructura de madera.

Brendon Baillod, líder de la expedición, analizó cientos de documentos antiguos para llegar a una conclusión brillante. El farero, desde su posición fija en Cana Island, tenía una referencia visual mucho más fiable que un hombre a la deriva en medio de una tormenta.

Una búsqueda de solo 120 minutos

El equipo desplegó sonares de barrido lateral y vehículos operados por control remoto (ROV) esperando una misión de días o semanas. Pero la suerte —o la precisión histórica— estaba de su lado. En la segunda pasada, una silueta masiva apareció en las pantallas.

Era el F.J. King. El imponente barco de 44 metros de eslora reposaba a 46 metros de profundidad. Lo más increíble es que el casco está sorprendentemente intacto, a pesar de las toneladas de mineral de hierro que transportaba en sus entrañas.

El hallazgo se produjo a menos de 800 metros del punto exacto que el farero Sanderson señaló hace más de un siglo. (A veces, la respuesta está frente a nosotros y solo necesitamos cambiar el punto de vista).

¿Qué pasará ahora con el barco?

Este no es un simple montón de madera podrida. Para la comunidad de Wisconsin, es una cápsula del tiempo. El siguiente paso es crear un modelo en 3D mediante fotogrametría para que el mundo entero pueda explorarlo sin mojarse.

Se espera que la goleta sea incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esto garantiza que nadie pueda saquear sus restos y que el F.J. King pase de ser una leyenda olvidada a un atractivo turístico y científico de primer nivel.

La advertencia de los expertos: Descubrir un naufragio conlleva una gran responsabilidad; este barco ahora tiene nombre, historia y alma.

Es fascinante pensar cuántos otros secretos siguen ocultos bajo el agua simplemente porque estamos mirando el mapa equivocado. Este descubrimiento nos demuestra que, a veces, los viejos relatos de los aldeanos valen más que cualquier radar de última generación.

¿Te atreverías a sumergirte para ver los restos de un gigante que durmió 139 años en el fondo del lago?