L’ombra del pirata: localitzen un vaixell històric enfonsat a Cadis en un estat de conservació increïble

El océano se ha cansado de guardar secretos y acaba de entregar una de las piezas más buscadas de la historia naval. En las profundidades de la bahía de Cádiz, un equipo de arqueólogos ha localizado los restos de un barco italiano que parece haber vencido el paso de los siglos con una integridad que da miedo.

No estamos ante un simple montón de madera podrida. Se trata de una nave de gran tonelaje que fue testigo directo de uno de los momentos más crudos de la guerra en el mar. El responsable de su final no fue una tormenta, sino el mismo Sir Francis Drake, el pirata que era la pesadilla del Imperio Español. (Sí, aquel que los ingleses llaman héroe y nosotros, corsario).

El ataque que lo cambió todo

En el año 1587, Drake lideró una incursión temeraria en Cádiz con el objetivo de «quemar la barba del rey de España». En aquel ataque brutal, el corsario inglés quemó y hundió decenas de naves que se preparaban para la Gran Armada. Entre ellas, se encontraba este gigante italiano que, hasta hoy, ha permanecido oculto bajo el lodo.

El hallazgo es excepcional porque la estructura de la nave se encuentra casi intacta. El sedimento de la bahía ha actuado como una cápsula del tiempo, protegiendo la madera de la erosión y de los xilófagos que suelen devorar los barcos hundidos. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el instante preciso en que las llamas tocaron el agua.

Este barco no solo llevaba mercancías, sino que era un ejemplo de la potencia comercial de las ciudades-estado italianas, que alquilaban sus mejores naves a la corona de Felipe II. (Nosotros también nos preguntamos qué tesoros de nuestro bolsillo histórico quedan aún por descubrir).

Ingeniería naval bajo el lodo

Los investigadores han quedado boquiabiertos con la calidad de la construcción. En las primeras exploraciones se han identificado elementos de la arquitectura naval que se creían perdidos. Las dimensiones de las cuadernas y el estado de la quilla permitirán reescribir los manuales sobre cómo se fabricaban estos leviatanes de madera en el siglo XVI.

Datos clave de la investigación apuntan que la nave iba cargada hasta arriba. Aunque el ataque de Drake buscaba la destrucción total, el rápido hundimiento permitió que gran parte de la carga quedara sellada en el fondo. Hablamos de cerámica, armamento y, posiblemente, objetos personales de los marineros que intentaron defender el puerto de Cádiz de la furia inglesa.

Este descubrimiento coloca a Cádiz, una vez más, como la capital mundial de la arqueología subacuática. La bahía es un cementerio de historia donde cada nueva burbuja que sube a la superficie puede significar un descubrimiento que cambie lo que sabemos sobre la navegación atlántica.

La marca de Francis Drake

Atención a los amantes de la historia: este barco es la prueba física de la ferocidad inglesa. Francis Drake no hacía prisioneros y su misión era destruir la economía de la península a cualquier precio. Encontrar una de sus «víctimas» en este estado de conservación es un regalo inesperado para la ciencia moderna.

La recuperación de piezas de esta nave será un proceso lento y delicado. Los arqueólogos advierten que sacar objetos del agua sin el tratamiento adecuado podría destruirlos en cuestión de minutos. Por ello, se está trabajando con tecnologías de escaneo 3D para documentar cada centímetro del barco antes de tocar nada.

El legado del corsario más famoso de todos los tiempos vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus hazañas, sino por el rastro de destrucción que dejó atrás. Una destrucción que, paradójicamente, nos ha permitido conservar un trozo de vida cotidiana de 1500 casi perfecto.

Es curioso cómo un acto de guerra de hace casi 450 años se convierte hoy en un puente directo hacia nuestro pasado, ¿no os parece?