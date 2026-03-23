Investigadores encuentran en Pompeya huellas de un arma romana que operaba como una ametralladora

Pompeya no deja de sorprendernos. Cuando creíamos que la furia del Vesubio lo había explicado todo, la piedra ha comenzado a hablar de algo mucho más humano y aterrador: la guerra tecnológica. Un equipo de la Universidad de Campania, liderado por Adriana Rossi, ha identificado unas marcas en las murallas que podrían cambiar los libros de historia militar para siempre.

No hablamos de simples flechas. Las cicatrices encontradas en el tramo norte de la fortificación presentan un patrón de impacto radial y compacto que no encaja con ninguna arma romana convencional. Se trata de impactos cuadrangulares dispuestos a intervalos tan regulares que solo tienen una explicación posible: el polybolos, el equivalente antiguo a una ametralladora moderna.

El ingenio prohibido de Dionisio de Alejandría

Hasta ahora, el polybolos era casi una leyenda, una máquina que solo existía en los textos del ingeniero Filón de Bizancio. Diseñado en el siglo III a.C., este artilugio utilizaba un sistema de cadena y engranajes —una auténtica locura para la época— capaz de cargar y disparar proyectiles de forma continua. Era, literalmente, un arma de repetición accionada por torsión.

Lo más fascinante es que nunca se ha encontrado un ejemplar físico de esta máquina. Sin embargo, los datos obtenidos mediante escaneo láser y fotogrametría 3D en las puertas del Vesubio y de Herculano coinciden exactamente con la potencia de fuego que describen los tratados antiguos. Las legiones de Sila podrían haber utilizado esta tecnología punta durante el asedio del año 89 a.C.

Dato clave: Las marcas han permanecido ocultas durante siglos bajo la ceniza, preservadas en un estado impecable que permite a los científicos modernos medir la fuerza y el ángulo exacto de cada disparo.

Ingeniería bélica: de la leyenda a la realidad virtual

El equipo de Rossi no se ha quedado solo en el hallazgo. Ahora mismo están creando un modelo virtual 3D para recrear el funcionamiento exacto del arma y compararlo con los daños reales en la piedra. Es una carrera contra el tiempo para descifrar cómo los romanos lograron domesticar la mecánica para crear ráfagas de disparos en un mundo que aún luchaba con espadas de bronce.

El uso del polybolos en Pompeya demuestra que el ejército romano no solo era superior en número, sino que poseía una superioridad técnica abrumadora. Esta «ametralladora» de engranajes era capaz de vaciar un cargador de dardos en pocos segundos, provocando el pánico entre los defensores de la ciudad mucho antes de que el volcán decidiera su destino final.

Alerta: Este descubrimiento pone en duda la idea de que la ingeniería de precisión comenzó con la Revolución Industrial. Los romanos ya jugaban con cadenas de transmisión y automatismos hace dos milenios.

Es increíble pensar que la misma ceniza que mató la ciudad fue la que salvó el secreto de su destrucción previa. Pompeya nos acaba de recordar que, incluso en la antigüedad, la tecnología era el factor decisivo entre la victoria y la derrota. ¿Te imaginas la cara de los pompeyanos al ver llover dardos sin que nadie tuviera que recargar?