Epicuro, filósofo: «La verdadera riqueza consiste en reducir los deseos, no en acumular bienes»

Vivimos atrapados en una carrera que no tiene meta. Trabajamos horas interminables para comprar cosas que no necesitamos, creyendo que el próximo ascenso o el último coche serán la clave de la felicidad.

Pero la realidad es que esa sensación de plenitud nunca llega. Según el filósofo Epicuro, estamos cometiendo un error de cálculo básico que nos condena a una insatisfacción perpetua. (Sí, un hombre que vivió hace más de 2.000 años entiende tu estrés mejor que tu psicólogo).

Epicuro no era un místico que predicaba el sufrimiento. Al contrario, su objetivo era el placer máximo. Pero su definición de placer te sorprenderá: no se trata de añadir lujos, sino de eliminar dolores y deseos innecesarios.

La máxima es clara: «No te apresures a aumentar tus bienes, sino a disminuir tu codicia». Es el ahorro definitivo para tu salud mental y tu bolsillo.

La trampa de los deseos: ¿Qué necesitas realmente?

Para Epicuro, el secreto de la ataraxia (la ausencia de perturbación) reside en clasificar nuestros deseos con precisión quirúrgica. No todos los caprichos nacen de la misma necesidad.

Existen los deseos naturales y necesarios (comer, beber, tener un techo), los naturales pero no necesarios (comida gourmet, sexo) y los deseos vanos (fama, poder, riqueza extrema).

El problema de la sociedad actual es que hemos confundido el tercer grupo con el primero. Creemos que el éxito social es una necesidad básica, y esta confusión genera una ansiedad crónica que devora nuestro tiempo y energía.

Debes entender que cuanto más aumentas tus posesiones, más miedo tienes de perderlas. Al final, no eres dueño de tus bienes, tus bienes son dueños de tu tranquilidad.

Un dato clave que Epicuro defendía es que la riqueza no se mide por lo que tienes en el banco, sino por lo poco que necesitas para sentirte pleno. Es una cuestión de libertad real.

La paradoja del placer: Menos es mucho más

Seguro que has sentido esa «subida» al comprar algo nuevo que desaparece a los tres días. Es la adaptación hedónica, y Epicuro ya sabía cómo desactivarla.

Él proponía que el placer más estable no es el que proviene de un estímulo externo, sino el que nace de un estado de calma interior. Un trozo de pan y un poco de agua pueden dar el placer más intenso si el cuerpo tiene hambre y la mente está en paz.

Esta filosofía ataca directamente el corazón del consumismo moderno. Nos han enseñado a ser «consumidores hambrientos» para mantener la economía girando, pero a costa de nuestra agilidad mental y felicidad.

Para nuestro bolsillo emocional, seguir el consejo de Epicuro es como salir de una prisión. Al dejar de desear lo innecesario, recuperas el recurso más valioso que tienes: tu tiempo de vida.

Imagina dejar de preocuparte por el estatus o por lo que piensen los demás. Este es el beneficio estrella de la filosofía epicúrea aplicada al siglo XXI.

Amistad y conocimiento: El verdadero tesoro oculto

Si Epicuro nos pide que renunciemos a la codicia, ¿con qué llenamos el vacío? La respuesta es sencilla y poderosa: con vínculos humanos reales y curiosidad intelectual.

Él fundó «El Jardín», una comunidad donde la prioridad no era producir, sino conversar, aprender y cultivar la amistad. Para el filósofo, un amigo es el mejor seguro de vida contra las crisis.

Hoy, sustituimos la charla cara a cara por los likes, y el conocimiento por el scroll infinito. Estamos más conectados que nunca, pero más solos y vacíos por dentro.

¿Sabías que Epicuro afirmaba que de todas las cosas que la sabiduría procura para la felicidad de la vida entera, la más grande es la adquisición de la amistad? Es la inversión con más retorno de la historia.

Recuperar el valor de las cosas pequeñas, de lo cotidiano y de lo compartido es la solución definitiva para una sociedad que sufre de agotamiento espiritual.

El veredicto final: Tu nueva ruta

La sabiduría de Epicuro es un bálsamo para el caos actual. No te pide que vivas en una cueva, sino que dejes de ser un esclavo de tus propias expectativas.

Hoy tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir apresurándote a acumular bienes que no te llevarás a la tumba, o puedes comenzar a reducir tu codicia para ganar paz mental inmediata.

Validar esta filosofía es una decisión inteligente. No es una renuncia, es un intercambio: das cosas materiales y recibes, a cambio, tu propia vida.

La próxima vez que sientas la urgencia de comprar algo para «sentirte mejor», recuerda al sabio del Jardín. La verdadera riqueza está en la ausencia de necesidad.

¿Te atreverás a tener menos para empezar a ser mucho más hoy mismo?