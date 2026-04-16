Els maies y su avanzada técnica dental: encuentran un molar con un empaste de piedra preciosa

Imagina por un segundo que vives en la selva mesoamericana hace más de mil años y tienes un dolor de muelas insoportable. No hay farmacias, ni anestesia moderna, ni clínicas dentales en la esquina. Pero los antiguos mayas ya tenían una solución que hoy nos parece ciencia ficción: empastes de lujo con piedras preciosas.

Hasta ahora, siempre habíamos pensado que sus famosas incrustaciones dentales eran un simple símbolo de estatus o un capricho estético para brillar en los rituales. Pero un nuevo hallazgo en una pieza dental posterior, un molar que nadie podía ver a simple vista, ha dejado a la comunidad científica en shock. No era presumir, era medicina.

El molar que rompe todos los esquemas

El hallazgo, publicado recientemente en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, se centra en un molar que escondía un secreto bajo la superficie. Se trata de una incrustación de jadeíta perfectamente encajada en la cara oclusal (la parte con la que masticamos). Dado que está situada al fondo de la boca, la teoría del «postureo» prehispánico se desmorona completamente.

¿Por qué alguien se tomaría la molestia de perforar un diente sano en una zona invisible para colocar una piedra preciosa? La respuesta corta es que, probablemente, el diente no estaba sano. Los investigadores han detectado que bajo la piedra existían calcificaciones que sólo ocurren cuando el cuerpo intenta defenderse de una infección o un trauma extremo en vida.

La precisión del taladro era tan milimétrica que no llegaba a tocar el nervio, evitando un dolor insoportable para el paciente durante el proceso de excavación del diente.

Ingeniería dental de hace 1.000 años

Lo que realmente nos deja boquiabiertos es el nivel de técnica alcanzado. Los «dentistas» mayas no usaban tornos eléctricos, sino herramientas líticas y abrasivos de cuarzo. Lograban un ajuste tan perfecto que la piedra quedaba completamente al ras, permitiendo que el individuo continuara comiendo sin que el empaste saltara por los aires.

Pero el verdadero tesoro no es la piedra, sino el pegamento. El cemento orgánico utilizado para fijar la jadeíta no era un simple adhesivo. Estudios previos han confirmado que estas mezclas contenían resinas de pino y aceites esenciales con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Literalmente, estaban sellando la infección con medicina de larga duración.

Este hallazgo sitúa la odontología maya a un nivel de sofisticación que todavía estamos intentando digerir. (Sí, nosotros también seguimos alucinando con el hecho de que supieran tanto de química orgánica sin laboratorios modernos). No solo buscaban la belleza, buscaban la supervivencia del diente.

¿Era un tratamiento exclusivo para ricos?

Aunque el jade era un material extremadamente valioso en la época, este tipo de intervenciones sugiere que el conocimiento médico estaba muy extendido entre los artesanos especialistas. No solo los reyes llevaban estas joyas; se han encontrado restos similares en individuos que no pertenecían a la élite más alta, lo que sugiere que el acceso a la salud dental era más complejo de lo que creemos.

El beneficio para el paciente era doble: eliminaban el foco de infección mediante el raspado y protegían la cavidad con un material duradero y sagrado. Para nuestro bolsillo moderno, un empaste de jade sería prohibitivo, pero para un maya, era la diferencia entre mantener la dentadura o perderla por una caries fulminante.

Este hallazgo nos obliga a mirar con otros ojos a nuestros antepasados. A menudo los tratamos como civilizaciones místicas obsesionadas con el calendario, pero se nos olvida que eran ingenieros prácticos enfrentándose a los mismos problemas cotidianos que nosotros: el dolor y la enfermedad.

Se cree que estos pegamentos eran tan potentes que muchas de estas piezas han llegado intactas hasta hoy después de siglos bajo la tierra y la humedad de la selva.

La próxima vez que vayas al dentista y escuches el sonido del torno, recuerda que hace mil años, en medio de la selva, alguien ya estaba recibiendo un tratamiento similar, aunque con un acabado mucho más brillante. ¿Puede ser que hayamos inventado menos de lo que pensamos?

Al fin y al cabo, parece que los mayas no solo leían las estrellas, también sabían leer perfectamente las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Qué otros secretos guardarán sus molares?