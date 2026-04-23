El secreto de las pirámides: ¿qué es la anomalía que los científicos han detectado en el corazón de Gizeh?

Egipto no deja de sacudir los cimientos de la historia. Cuando creíamos que las Pirámides de Gizeh ya no guardaban más secretos bajo su arena milenaria, la tecnología de vanguardia acaba de detectar algo que no debería estar allí. Una misteriosa anomalía ha aparecido en el Cementerio Occidental, una zona que, hasta ahora, se consideraba completamente cartografiada.

No ha sido una pala, sino un radar de penetración terrestre (GPR) y una tomografía de resistividad eléctrica (ERT) lo que ha permitido «ver» a través de la piedra y del tiempo. Lo que han encontrado los arqueólogos es una estructura en forma de «L» que parece haber sido rellenada deliberadamente. (Sí, parece que los faraones también sabían cómo ocultar sus huellas de forma permanente).

La estructura en «L» que desconcierta a la ciencia

El hallazgo, realizado por un equipo conjunto de la Universidad de Higashi Nippon y la Universidad de El Cairo, se sitúa a unos dos metros bajo la superficie. Se trata de una construcción de aproximadamente 10 por 15 metros que presenta una geometría perfecta. Sin embargo, lo más inquietante no es su forma, sino lo que hay debajo: otra anomalía aún más profunda y densa.

Los investigadores sugieren que la estructura superior, llena de arena compactada, pudo servir como una especie de «techo» o entrada sellada para una cavidad mucho más importante situada a 10 metros de profundidad. Los datos del radar indican que este nivel inferior es una cámara vacía o un espacio de almacenamiento masivo que ha permanecido intacto durante más de 4.500 años.

Es fundamental destacar que el área donde se ha producido el descubrimiento es el Cementerio Occidental, lugar de descanso de miembros de la familia real y funcionarios de alto rango. Que una estructura de este tamaño haya pasado desapercibida durante décadas de excavaciones tradicionales solo confirma que todavía caminamos sobre tesoros invisibles.

¿Una tumba olvidada o un almacén sagrado?

La pregunta que recorre ahora los pasillos del Ministerio de Antigüedades es obvia: ¿qué hay dentro? La ubicación estratégica, cerca de la Gran Pirámide de Keops, sugiere que este espacio no fue diseñado al azar. Podría tratarse de una tumba de la élite que escapó a los saqueadores de la antigüedad gracias a su complejo diseño de sellado.

Los expertos manejan la hipótesis de que esta anomalía sea una estructura de culto o un pozo funerario que conecta con cámaras más profundas aún no detectadas. El hecho de que la estructura superior fuera rellenada con arena después de su construcción indica un deseo expreso de que nadie, absolutamente nadie, volviera a entrar una vez cerrada la puerta.

Este descubrimiento cambia las reglas del juego porque demuestra que las pirámides son solo la punta del iceberg. El subsuelo de la meseta de Gizeh podría ser un laberinto de pasadizos y cámaras ocultas que la arqueología física, limitada por la fragilidad del terreno, no había podido abarcar hasta la llegada de estos sensores no invasivos.

La comunidad científica internacional está a la espera de que comiencen las excavaciones controladas. Si se confirma la existencia de una cámara intacta, estaríamos ante el hallazgo más importante desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero con la carga histórica de la IV Dinastía, el período de máximo esplendor de los constructores de pirámides.

El desierto nos ha dado una nueva pista y el radar ha confirmado que el pasado continúa vivo bajo nuestros pies. ¿Estamos preparados para lo que sea que los antiguos egipcios decidieron enterrar con tanta insistencia bajo la arena de Gizeh?