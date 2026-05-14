Arqueólogos encuentran el «iPad» del siglo XIV en una letrina: un cuaderno de madera y cera intacto tras 700 años

A veces, el pasado decide esconderse en los lugares más insospechados. No ha sido en un palacio, ni en una biblioteca real, sino en el fondo de una letrina medieval en Paderborn, Alemania.

Allí, entre sedimentos y olvido, ha aparecido algo que los arqueólogos ya llaman el «iPad del siglo XIV». Se trata de un cuaderno de madera y cera que ha sobrevivido 700 años intacto. (Sí, nosotros también nos preguntamos cómo algo así no se pudrió en el pozo).

El tesoro oculto entre los desechos

El hallazgo ha dejado mudo al equipo de la Asociación Regional de Westfalia-Lippe (LWL). Lo que parecía un bloque de tierra húmeda durante las obras de un edificio administrativo, resultó ser una joya de la ingeniería bajomedieval.

Este pequeño objeto no es un simple cuaderno. Es un conjunto de tabletas enceradas protegidas por una encuadernación de cuero de lujo. Lo increíble es su estado: el ambiente hermético de la letrina actuó como una cápsula del tiempo perfecta.

La humedad constante evitó que la madera se agrietara y que el cuero se deshiciera. Gracias a este «baño» accidental, hoy podemos ver lo que alguien escribió hace siete siglos con un estilo punzante.

Dato clave: A diferencia del papel, estas tabletas permitían borrar y escribir de nuevo alisando la cera. Era la tecnología punta de la época para notas rápidas.

¿Quién era el propietario de este cuaderno?

Los investigadores tienen una teoría clara. Por el estilo de la escritura cursiva y el uso del latín, el propietario no era un campesino. Todo apunta a un comerciante de alto linaje o un funcionario con formación académica.

El cuaderno tiene diez páginas. Ocho de ellas están escritas por ambas caras, llenas de anotaciones que parecen registros de ventas, deudas o recordatorios de la vida diaria. Es, literalmente, entrar en la mente de un ciudadano del año 1300.

LWL/ S. Brentführer

Pero hay un problema que trae de cabeza a los expertos. El texto es un caos logístico. Las frases cambian de dirección según cómo el propietario sujetaba el cuaderno, lo cual demuestra que se utilizaba «sobre la marcha», quizás en un mercado ruidoso o en un viaje a caballo.

La «letra pequeña» del siglo XIV

No esperes una caligrafía perfecta de monje benedictino. Los arqueólogos han detectado faltas de ortografía y una letra rápida, casi nerviosa. Además, bajo la capa actual de cera, hay huellas de mensajes anteriores que fueron borrados.

La decoración tampoco se queda atrás. La cubierta de cuero muestra filas de lirios en relieve. Este detalle no es solo estético; es la clave para rastrear el taller exacto donde se fabricó esta pieza de lujo funcional.

Actualmente, un equipo multidisciplinario analiza la composición química de la cera y las resinas. Quieren saber qué marcas dejaron sus dedos y qué secretos comerciales guardaba este hombre de negocios alemán.

El truco del experto: Si encuentras algo antiguo en tu jardín, nunca lo limpies. El barro húmedo es lo que mantuvo este cuaderno vivo; al secarse sin control, se habría convertido en polvo.

LWL/ S. Brentführer

¿Te imaginas que dentro de 700 años alguien encuentre tu teléfono en un vertedero y sea la única pista de cómo vivíamos hoy en día? La historia tiene un sentido del humor bastante retorcido.

El equipo de restauración sigue trabajando contrarreloj porque, una vez fuera de su «refugio» húmedo, el cuaderno es extremadamente frágil. Cada minuto cuenta para descifrar la última página.

¿Qué pondría en esa nota final antes de que el cuaderno cayera accidentalmente al pozo? Quizás una deuda sin pagar o simplemente la lista de la compra de un lunes cualquiera.