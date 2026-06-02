El increíble hallazgo de un cuaderno medieval en una letrina: está intacto y conserva textos de hace siete siglos

Imagina por un segundo que algo que perdiste en el baño hace siete siglos aparece hoy ante tus ojos en un estado impecable. Lo que parece el guion de una película de viajes en el tiempo ha sucedido en Alemania, y el lugar del hallazgo es tan poco glamuroso como fascinante.

Un equipo de arqueólogos ha desenterrado un cuaderno medieval que ha permanecido oculto durante 700 años. Lo más loco de todo esto no es solo que el objeto esté entero, sino que ha sobrevivido gracias al entorno más hostil y sucio imaginable: una letrina abandonada.

Seguro que estás pensando cómo es posible que la madera y la cera no se hayan podrido entre desechos. Pues prepárate, porque la ciencia tiene una explicación que nos ha dejado boquiabiertos y que demuestra que, a veces, la historia se escribe en el barro. (Sí, nosotros también nos quedamos de piedra).

El milagro de la conservación en el barro

El hallazgo ha tenido lugar en la ciudad de Lübeck, un enclave que en la Edad Media era el corazón de la poderosa Liga Hanseática. Mientras excavaban una zona residencial, los expertos se toparon con una antigua fosa séptica que contenía un tesoro documental único en su especie.

Se trata de un cuaderno compuesto por tablillas de madera de boj recubiertas de una fina capa de cera. Este era el iPad de la época; un dispositivo portátil donde los comerciantes y ciudadanos escribían notas rápidas, cuentas o mensajes que podían borrarse y reutilizarse infinitas veces.

Lo que ha permitido este milagro arqueológico ha sido la ausencia de oxígeno. El barro húmedo de la letrina selló el objeto, evitando que las bacterias descompusieran la madera y preservando incluso los finos trazos grabados sobre la superficie oscura de la cera.

Este tipo de cuadernos eran extremadamente comunes en el siglo XIV, pero es casi imposible encontrarlos hoy en día porque la madera suele desintegrarse. Este ejemplar es uno de los mejor conservados de toda Europa.

¿Qué secretos esconden estas páginas de madera?

La importancia de este objeto radica en su uso cotidiano. A diferencia de los lujosos pergaminos que guardaban los reyes o los monjes en sus monasterios, este cuaderno pertenecía a la gente de a pie, a los que movían la economía real de la ciudad.

Los investigadores han identificado que el cuaderno aún conserva el estilete original, una pieza metálica que servía para escribir sobre la cera y que encajaba perfectamente en una ranura lateral. Es como encontrar un teléfono inteligente con su cargador original setecientos años después.

Aunque los textos grabados son difíciles de leer a simple vista debido a que la cera se ha deformado levemente, se cree que contienen registros comerciales o incluso ejercicios de escritura. Estamos ante una ventana directa a la mente de un habitante de la Lübeck medieval que, por un descuido, dejó caer su posesión más preciada por el agujero del baño.

Es fascinante pensar en el momento exacto en que este cuaderno se perdió. ¿Fue un accidente? ¿Un intento de deshacerse de información comprometida? Sea como sea, este pequeño desastre personal nos ha regalado hoy una pieza de museo inestimable.

Arqueólogos encuentran en Lübeck un cuaderno de madera medieval en perfecto estado.

La «suerte» de excavar donde nadie quiere

Las letrinas son, para los arqueólogos modernos, auténticas cápsulas del tiempo. En una época donde no existía la recogida de basura, estos pozos se convertían en el destino final de todo lo que la gente perdía o tiraba, desde joyas hasta cubiertos y, como vemos ahora, objetos de papelería.

Este hallazgo en Lübeck no es un caso aislado, pero sí uno de los más nítidos. La ciudad está construida sobre un suelo arcilloso que retiene la humedad, convirtiendo el subsuelo en un congelador natural que detiene el paso del tiempo para los materiales orgánicos.

Gracias a la alta densidad de información de este cuaderno, los historiadores podrán reconstruir cómo era la alfabetización en las ciudades comerciales del norte de Europa. No todos sabían leer latín, pero muchos sabían llevar sus cuentas, y este objeto es la prueba física de esta inteligencia práctica.

Los expertos están utilizando técnicas de escaneo láser y fotografía multiespectral para intentar recuperar las palabras borradas. Se espera que en los próximos meses podamos leer qué escribió exactamente su dueño por última vez.

Un futuro digital para un pasado de madera

El proceso de restauración será largo y delicado. Al sacar el cuaderno de su entorno húmedo, corre el riesgo de secarse y agrietarse en cuestión de horas. Los restauradores de Lübeck están trabajando en cámaras de humedad controlada para estabilizar la madera antes de que el aire del siglo XXI la destruya.

Este descubrimiento nos recuerda que la tecnología siempre ha estado aquí, solo que antes no necesitaba cables. Un trozo de madera y un poco de cera eran suficientes para organizar una de las redes comerciales más grandes del mundo antiguo.

¿Sabías que la mayoría de los grandes hallazgos de objetos cotidianos medievales vienen precisamente de vertederos y fosas sépticas? Es la paradoja de la arqueología: lo que para ellos era basura, para nosotros es la clave definitiva para entender quiénes somos.

Estamos obsesionados con la nube y el almacenamiento digital, pero este cuaderno nos lanza una advertencia silenciosa. Si queremos que nuestra historia sobreviva 700 años, quizás deberíamos buscar métodos tan resistentes como una tablilla de madera enterrada en el barro.

La próxima vez que se te caiga algo al váter, antes de maldecir, piensa que quizás estás creando un tesoro imprescindible para los arqueólogos del año 2700. ¿No es una forma poética de ver un pequeño desastre diario?

Lo que está claro es que el suelo de Lübeck aún guarda muchos secretos bajo llave, y este cuaderno es solo la primera página de un libro que apenas estamos comenzando a reabrir.

Habrá que estar muy atentos a lo que digan los laboratorios, porque la letra de un comerciante del año 1300 podría decirnos mucho más sobre nuestra propia economía de lo que imaginamos, ¿verdad?