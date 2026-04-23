El enigma de los perros sin pelo: descubren fósiles clave del Imperio Wari en Perú

Durante siglos, el perro sin pelo del Perú fue un fantasma que solo veíamos en cerámicas antiguas. Hasta hoy. Un equipo de arqueólogos acaba de desenterrar en el Castillo de Huarmey las primeras evidencias físicas que confirman lo que muchos sospechaban: estos animales no solo existían en el imaginario Wari, sino que vivían entre ellos con un estatus envidiable.

Hablamos de un hallazgo que rompe los esquemas de la arqueología andina. No son simples restos óseos; son la prueba de una conexión emocional y espiritual que el Imperio Wari (600-1050 d.C.) mantenía con estos singulares canes mucho antes de que los Incas dominaran la región. (Sí, nosotros también pensábamos que eran más modernos, pero la tierra no miente).

El hallazgo que lo cambia todo en el Castillo de Huarmey

La investigación, liderada por la experta Weronika Tomczyk y publicada en el Journal of Anthropological Archaeology, ha analizado más de 300 huesos encontrados en este enclave estratégico de la costa peruana. Lo que los científicos han encontrado es un auténtico «rompecabezas biológico»: al menos 20 individuos de diferentes edades, desde cachorros hasta ejemplares ancianos que fueron cuidados hasta el último aliento.

Lo que realmente ha dejado boquiabiertos a los expertos es el estado de los restos. A diferencia de otros animales que terminaban en la mesa como alimento, estos perros recibieron un trato diferencial. Los análisis químicos revelan que su dieta era sorprendentemente similar a la de los niños Wari, lo que sugiere que no eran solo mascotas, sino miembros de pleno derecho de la unidad familiar.

Es vital destacar que los restos óseos no muestran marcas de cortes o consumo humano, una excepción absoluta en los yacimientos de la época donde los camélidos eran la base de la dieta habitual y el recurso principal de proteína.

¿Eran guías espirituales o símbolos de estatus?

La ubicación de los cuerpos nos da la pista definitiva. Muchos de estos perros aparecieron asociados a enterramientos de élite, junto a artesanos o personajes de alto rango. Esto refuerza la teoría de que estos canes actuaban como acompañantes en el viaje al más allá, una creencia que se extendería después por todo el territorio andino.

El perro sin pelo era, además, la única especie doméstica representada con asiduidad en el arte Wari. Su piel desnuda y su calor corporal (más alta que la de otras razas) les conferían propiedades medicinales y místicas que el imperio supo aprovechar para consolidar su jerarquía social.

Este descubrimiento no solo llena un vacío en los libros de historia, sino que valida la identidad de un animal que es Patrimonio Cultural de la Nación en Perú. Aquellos que los veían como «perros chinos» traídos en el siglo XIX ahora tienen la prueba científica de que estos guardianes ya corrían por las huacas hace un milenio.

Si alguna vez has tenido la suerte de acariciar uno de estos ejemplares, sabrás que su calor es especial. Ahora sabemos que los antiguos peruanos sentían exactamente lo mismo. ¿No te parece fascinante que un lazo tan antiguo haya sobrevivido intacto bajo la arena del desierto?