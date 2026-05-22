El árbol de 400 años nombrado el más bonito de España: bajo su sombra caben los 1.300 habitantes del pueblo

A veces, el monumento más impactante de un país no está hecho de piedra ni de mármol. Se encuentra en el corazón de la Sierra Sur de Sevilla, en el municipio de Coripe, y respira desde hace exactamente cuatrocientos años. Estamos hablando de una encina que ha desafiado el paso del tiempo y la misma lógica de la naturaleza.

Esta joya botánica, conocida como El Chaparro de la Vega, no es solo un árbol. Para los vecinos de la zona, es un punto de reunión ineludible que ha sido testigo mudo de historias, celebraciones y romerías que se han transmitido de generación en generación.

Un coloso con récord Guinness

¿Qué hace que un simple árbol destaque sobre miles de otros ejemplares? La respuesta está en sus dimensiones imposibles. Su copa tiene tal envergadura que existe una cifra documentada, validada incluso por el récord Guinness, que asegura que bajo sus ramas han llegado a cobijarse hasta dos mil personas de forma simultánea.

Aunque la cifra pueda parecer de otro mundo, la realidad es que su estructura es un prodigio de la biología. Su tronco, de más de un metro de diámetro, sostiene un ecosistema privado que ha sido declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía desde el año 2001. (Sí, nosotros también nos hemos quedado sin palabras al ver la sombra que proyecta en las fotos).

Más que una sombra: el árbol más bonito

El reconocimiento no le ha llegado por casualidad. El Chaparro de la Vega ha sido distinguido como el «Árbol más bonito de España» en concursos especializados como los organizados por Bosques sin Fronteras. Este galardón no solo premia su estética, sino su valor como «patrimonio vivo» de nuestra geografía.

Su trayectoria no se quedó solo en nuestras fronteras. Representó a España en el prestigioso certamen europeo Tree of the Year, consiguiendo una meritoria sexta posición que lo colocó en el mapa internacional del turismo sostenible. Es, en definitiva, un ejemplo claro de cómo la naturaleza, cuando se cuida, puede ser el mejor reclamo turístico.

Por qué deberías incluirlo en tu ruta

Si eres de los que busca destinos auténticos, alejados del ruido de las grandes capitales, este rincón es tu próxima parada obligatoria. No solo estarás visitando un espécimen de Quercus ilex, sino que estarás frente a un superviviente que ha visto cambiar la historia de España desde el siglo XVII.

La combinación de su valor histórico, su protección oficial y su innegable belleza lo convierten en un destino imprescindible para cualquier amante de los viajes rurales. ¿Te imaginas organizar una escapada solo para ver algo que ha tardado 400 años en formarse?

La próxima vez que planifiques una ruta por Andalucía, no olvides añadir este punto a tu GPS. Créenos, una vez estés allí, entenderás por qué este gigante sigue siendo el corazón social de todo un pueblo.