Brandon Mason, arqueólogo: «Estamos ante una reliquia romana increíblemente rara y escasa en estas latitudes»

El fondo del mar es el cementerio de secretos más grande de la humanidad. Un territorio hostil donde el tiempo y el agua suelen triturar cualquier rastro de nuestro pasado sin contemplaciones.

Normalmente, cuando un grupo de arqueólogos comunica el hallazgo de un objeto antiguo en el océano, la noticia apenas trasciende los círculos académicos. Esta vez ha sido completamente diferente.

Una última información publicada por el prestigioso medio especializado Arkeonews ha paralizado por completo a la comunidad científica internacional. Un descubrimiento que rompe los manuales de física.

Se trata de un hallazgo realizado en las gélidas aguas del Mar del Norte, cerca de las costas del Reino Unido. Un objeto que, según las leyes de la naturaleza, debería haberse desintegrado hace siglos.

El objeto imposible que ha sobrevivido al tiempo

El protagonista de este milagro histórico es un monumental ancla de la época romana. Una pieza de ingeniería antigua que ha reaparecido intacta tras pasar casi 2.000 años sumergida.

Cualquier experto en degradación de materiales sabe que el hierro y la madera bajo el mar tienen una esperanza de vida ridículamente corta. La combinación de sal y corrientes es letal.

(Sí, nosotros también nos frotaríamos los ojos al ver las imágenes del rescate). El nivel de conservación de esta pieza es tan sumamente perfecto que resulta irreal para los propios investigadores.

Los científicos de todo el mundo están desconcertados. Presentar una estructura física tan nítida y cercana a su estado original después de dos milenios bajo las olas no debería ser biológicamente posible.

La capa protectora definitiva bajo la arena

¿Cómo ha logrado este artefacto burlar la descomposición absoluta? La respuesta técnica se esconde en un detalle físico que suele pasar desapercibido para el ojo inexperto.

El ancla quedó sepultada de forma inmediata bajo innumerables capas de arena profunda en el lecho marino. Este sepulcro de sedimentos funcionó como un escudo protector hermético y natural.

Al quedar completamente aislada, la estructura tuvo que enfrentarse a niveles de oxígeno extremadamente bajos. Sin oxígeno, las bacterias devoradoras y la oxidación frenaron su ritmo de destrucción de manera radical.

La falta absoluta de oxígeno creó una cápsula del tiempo perfecta. La misma arena que la sepultó la salvó de desaparecer para siempre y mantuvo los materiales estables.

Las dimensiones y la composición de este tipo de tecnología romana confirman que formaba parte de una embarcación de gran tonelaje. Un navío imperial que desafió las peligrosas rutas del norte.

Una rareza absoluta fuera del mar Mediterráneo

Para entender la magnitud real de lo que acaban de sacar a la superficie, es necesario mirar las estadísticas de la arqueología marítima global. No estamos ante un trozo de hierro más.

El arqueólogo Brandon Mason, miembro destacado de la prestigiosa organización Maritime Archaeology, es el encargado de liderar la investigación para buscar respuestas a este fenómeno.

Las conclusiones iniciales de Mason son contundentes. El experto ha confirmado que todo apunta a que estamos ante una reliquia romana increíblemente rara y escasa en estas latitudes.

Para poner los datos sobre la mesa: la ciencia solo tiene constancia de la existencia de tres anclas pre-vikingas procedentes de aguas del norte de Europa. El resto se encuentran en el Mediterráneo.

De este trío de ases arqueológico, solo dos habían conseguido sobrevivir al paso de los siglos hasta nuestros días. Esta magnífica pieza se convierte de golpe en el tercer pilar de la historia naval del norte.

El peligro de subestimar el mar del norte

El verdadero peligro de este hallazgo es subestimar lo que aún permanece oculto en estas coordenadas geográficas tan complejas. Las corrientes británicas protegen y destruyen al mismo tiempo.

Confirmar la fecha exacta de este artefacto obligará a reescribir las rutas comerciales del Imperio romano en su expansión hacia las islas británicas. La presencia imperial era más intensa de lo estimado.

La tecnología de conservación actual deberá trabajar a contrarreloj para evitar que el contacto con el aire destruya en unos meses lo que el fondo marino protegió durante dos mil años.

Al fin y al cabo, descubrir que una simple capa de arena sin oxígeno tiene el poder de congelar el tiempo mejor que la tecnología moderna es una lección de humildad increíble. ¿Cuántos barcos enteros seguirán durmiendo intactos bajo el frío del Mar del Norte?