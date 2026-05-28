Un modelo predictivo alerta de un colapso global en 2064 donde la población caería a 2.000 millones

El mundo tal como lo conocemos tiene fecha de caducidad. Y no, esta vez no tiene nada que ver con asteroides o desastres climáticos de película.

Un reciente modelo demográfico ha lanzado una advertencia que está haciendo temblar los despachos de medio mundo: la población global podría desplomarse hasta los 2.000 millones de personas. (Sí, has leído bien, volveríamos a cifras de principios del siglo XX).

El año clave es el 2064. A partir de ese momento, la gráfica del progreso humano deja de subir para despegarse por un precipicio estadístico que nadie sabe cómo frenar.

La trampa de la fertilidad: por qué dejamos de crecer

Durante décadas, el gran temor de la humanidad fue la sobrepoblación. Nos aterrorizaba no tener comida para todos. Pero la realidad ha dado un giro cruel e irónico.

El problema no es que seamos demasiados, sino que hemos dejado de nacer. El estudio publicado destaca que la tasa de fertilidad está cayendo por debajo del nivel de reemplazo en casi todos los países desarrollados y en vías de desarrollo.

No se trata de una elección personal aislada, sino de un fenómeno sistémico. La educación, el acceso a anticonceptivos y, sobre todo, el costo de la vida están dibujando un planeta sin niños.

Para que una población se mantenga estable, cada mujer necesita tener 2,1 hijos. En muchos lugares, esta cifra ya ha caído por debajo de 1,3, lo que garantiza una contracción brutal del sistema.

El colapso de 2064: un desierto demográfico

¿Qué pasará cuando lleguemos a este punto de inflexión? Los expertos en la materia lo llaman el «invierno demográfico». No es solo que haya menos gente, es que la que queda será mucho mayor.

La estructura de nuestra sociedad es una pirámide que se está invirtiendo de forma acelerada. En el año 2064, la carga de mantener los sistemas de salud y pensiones recaerá sobre una base de jóvenes extremadamente delgada.

Países como Japón, España o Italia están en la zona cero de este desastre. Sus poblaciones podrían reducirse a la mitad antes de que termine el siglo si no se cambia el modelo actual de forma radical.

Este modelo no es una simple suposición pasajera; utiliza algoritmos avanzados que cruzan datos de salud, economía y tendencias sociales. El resultado es matemáticamente desolador.

La razón desconcertante que lo cambia todo

Lo más curioso y alarmante es que este colapso es un síntoma del mismo éxito del sistema moderno. La mejora en la autonomía de las mujeres y la urbanización han traído prosperidad, pero a cambio de la extinción gradual.

Ya no es un problema exclusivo de los países ricos. El informe advierte que naciones de África y América Latina están acelerando su caída mucho más rápido de lo que lo hizo Europa en su momento.

Estamos ante una paradoja: cuanto más «avanza» una sociedad, más rápido se dirige hacia su propia desaparición numérica. Es un bucle del que pocos saben cómo salir de forma airosa.

Las políticas de natalidad actuales están fracasando estrepitosamente. Los incentivos económicos no son suficientes para convencer a una generación que no ve un futuro claro ni estable.

¿Hay marcha atrás o es el fin de una era?

Muchos científicos se preguntan si este colapso es, en realidad, un mecanismo de autocorrección del planeta. Menos humanos significan menos presión sobre los recursos naturales y el clima.

Sin embargo, el precio a pagar será una crisis económica sin precedentes históricos. Sin trabajadores, sin consumo y sin innovación joven, el sistema capitalista tal como lo entendemos dejará de funcionar.

El año 2064 parece lejano, pero los bebés que nacen hoy serán los protagonistas de este mundo vacío. La pregunta ya no es cuántos seremos, sino cómo sobreviviremos a la soledad global.

Parece que el futuro no será una explosión, sino un lento y silencioso vacío. ¿Estamos a tiempo de rediseñar nuestra manera de vivir o simplemente nos queda observar cómo bajan las persianas del mundo?

Al final, quizás el mayor reto de la humanidad no sea conquistar Marte, sino convencerse a sí misma de que vale la pena seguir aquí.