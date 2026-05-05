Los científicos de Doñana advierten sobre el «control de mesocarnívoros»: por qué el lince está limpiando de gatos los pueblos

Imagina que sales a pasear por tu calle de toda la vida, en uno de esos pueblos tranquilos de Toledo, y de repente te encuentras cara a cara con un fantasma que creíamos casi extinguido. No es ninguna película, es la realidad que se ha vivido en Cabañas de Yepes. (Y sí, nosotros también nos quedaríamos de piedra al ver un lince ibérico caminando entre coches como si fuera el rey del asfalto).

Pero la imagen no es solo bucólica o digna de un documental de National Geographic. Un vídeo que está incendiando las redes sociales ha abierto un debate encendido: un lince cazando gatos callejeros a plena luz del día. Lo que para muchos es un éxito de conservación, para otros se ha convertido en un drama vecinal que pone contra las cuerdas la nueva Ley de Bienestar Animal.

El superdepredador que no sabe de leyes humanas

Vamos al grano y sin rodeos. El lince no ha entrado en los pueblos para buscar pelea, simplemente está siguiendo su instinto más puro. Como superdepredador del ecosistema mediterráneo, su función biológica es limpiar el territorio de otros carnívoros que le hagan competencia. Para un lince, un gato doméstico no es una mascota con nombre y collar, es un rival o, peor aún, una presa fácil.

Este comportamiento tiene un nombre técnico que los científicos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) conocen de sobra: control de mesocarnívoros. Al eliminar zorros, ginetas y ahora gatos, el lince reduce la presión sobre el conejo, su alimento principal. La paradoja es total: el lince, al matar otros cazadores, ayuda a que haya más conejos. El problema es cuando esta «limpieza» ocurre a la puerta de tu casa.

Hay un dato que a menudo olvidamos y que es vital para entender el conflicto. El lince de Toledo probablemente está vacunado contra la leucemia felina, pero el riesgo de contagio es bidireccional. Las colonias de gatos sin control sanitario son una reserva de enfermedades que podrían aniquilar poblaciones enteras de lince, como ya estuvo a punto de ocurrir en Doñana en el año 2007.

El impacto invisible de las colonias felinas

Aquí es donde la situación se vuelve realmente tensa. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales da un blindaje especial a las colonias felinas. Establece que los gatos tienen derecho a quedarse donde se han asentado. Pero, ¿qué ocurre cuando este lugar es también la zona donde caza una especie protegida? El choque de trenes legislativo está servido y los ayuntamientos no saben hacia dónde mirar.

Muchos colectivos piden que se capture al lince para proteger a los gatos, pero eso es legalmente imposible. El lince ibérico tiene la máxima protección y ninguna administración local puede tocar un animal de este estatus solo porque esté siguiendo su ciclo vital. El debate en Twitter se ha vuelto visceral, pero la ciencia es muy clara: el lince es la pieza que faltaba en el puzle y ahora ha vuelto para reclamar su lugar.

El experto Miguel Clavero Pineda y su equipo advierten que la premisa de la que partimos es errónea. No es que el lince esté invadiendo el pueblo, es que los gatos no deberían estar en la calle. ¿Sabías que, según estimaciones preliminares, los gatos domésticos que viven en el exterior matan cientos de millones de animales cada año en España? Es una cifra que deja en ridículo cualquier otra amenaza para la fauna pequeña.

Un problema de salud pública en nuestros parques

Más allá de la guerra entre especies, hay un factor que nos afecta directamente en nuestro día a día y en nuestro bolsillo: la salud pública. Los gatos que viven en libertad sufren hambre y enfermedades, pero también transmiten parásitos como el Toxoplasma gondii, relacionado según algunos estudios con trastornos graves de salud mental.

Es un tema tabú, pero hay que decirlo. Los parques infantiles, especialmente los areneros donde juegan nuestros niños, a menudo están contaminados con huevos de Toxocara cati. Los gatos tienen la costumbre de enterrar los excrementos en estos lugares, convirtiendo las zonas de juego en focos potenciales de infecciones. El riesgo sanitario es real y a menudo lo ignoramos por el vínculo emocional que tenemos con estos felinos.

La solución que proponen biólogos y veterinarios es impopular pero necesaria: los gatos, mejor en casa. Por su propia seguridad, para que no terminen siendo la presa de un lince, y por nuestra salud, el modelo de gatos libres en las calles está caduco. Mantener a los gatos en espacios cerrados o dentro de los hogares es la única manera de garantizar el bienestar animal de verdad y la supervivencia de la fauna salvaje.

El regreso del rey de la montaña mediterránea

A pesar de la polémica, el regreso del lince es un milagro que deberíamos celebrar. Hemos pasado de tener solo 100 ejemplares a superar los 1.600 en toda la Península Ibérica. Verlos en pueblos como los de Castilla-La Mancha es la prueba definitiva de que los programas de reintroducción están funcionando. La naturaleza salvaje está volviendo a ocupar espacios que le habíamos robado.

Este éxito nos obliga a un cambio de mentalidad radical. Debemos dejar de humanizar la naturaleza y entender que el lince no es «malo» por cazar un gato, así como tampoco el gato es «malo» por cazar un pájaro. Simplemente son animales siguiendo su código biológico. Lo que no es natural es que nosotros mantengamos miles de gatos en la calle artificialmente mediante comida que alguien decide poner en un punto determinado.

Si vives en una zona de linces y tienes gato, el consejo de los expertos es claro: no lo dejes salir. La seguridad de tu animal depende de ti, no del lince. La naturaleza no pide permiso para volver, y el lince ha llegado para quedarse y poner orden en nuestros ecosistemas degradados. ¿Estamos preparados para compartir nuestro entorno con un cazador de élite que no entiende de mascotas?

Esta «caza» de gatos en Toledo es solo la punta del iceberg de un conflicto que irá a más a medida que el lince se expanda. La realidad es que el lince nos está haciendo un favor: nos está recordando que la naturaleza salvaje es poderosa, implacable y absolutamente necesaria. (Y, sinceramente, tener un animal así tan cerca es un privilegio que no podemos cargar por una visión demasiado sentimental de la fauna).

Al final, la lección es que para proteger lo que amamos, a veces tenemos que poner límites. El lince nos está abriendo los ojos sobre el gran problema de los gatos en la calle. Ahora la pelota está en nuestro tejado: ¿queremos pueblos con biodiversidad real o queremos seguir manteniendo un modelo que pone en peligro tanto a los gatos como a los linces? El tiempo se agota y la naturaleza ya ha elegido su camino.