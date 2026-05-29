Los biólogos celebran el logro en Murcia: una hembra de lince ibérico cría su tercera camada en libertad

El lince ibérico vuelve a rugir en Murcia. Y de una forma que ha tomado a los científicos completamente desprevenidos.

Olvida todo lo que te habían dicho sobre la fragilidad de esta especie en libertad. El bosque mediterráneo de la Región es un territorio exigente que esconde sorpresas mayúsculas bajo sus pinos. (Sí, nosotros también pensábamos que tardarían décadas en asentarse). Una sola hembra ha dinamizado todos los calendarios de los programas de conservación más optimistas.

El misterio de la loba del bosque que desafía la extinción en Lorca

Hablamos de Keres, la auténtica reina de las Tierras Altas de Lorca. Este ejemplar se ha convertido en el centro de atención de toda la comunidad científica al lograr sacar adelante su tercera camada consecutiva en una zona donde hace solo unos años no había ni rastro de estos felinos.

El hallazgo ha sido confirmado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia. Los expertos han localizado los nuevos cachorros mediante cámaras de fototrampeo ocultas. Los biólogos calculan que el nacimiento de estos ejemplares consolida Lorca como un auténtico santuario para la supervivencia de la especie.

El seguimiento comenzó a ser intenso hace tres meses. Ningún experto esperaba una respuesta tan rápida a más de 800 metros de altitud, en un terreno abrupto y complejo. Fue en este punto exacto donde los rastreadores detectaron las señales inconfundibles de que la loba del bosque volvía a estar preñada.

Dentro de este entorno natural, el espectáculo capturado por las lentes es emotivo. Los cachorros muestran una salud de hierro y una actividad desbordante que hace soñar en grande a los ecologistas. El pelaje moteado y la energía de los pequeños brillan en los vídeos como si la naturaleza nos enviara un mensaje directo de resistencia.

Es de vital importancia destacar que el verdadero éxito del proyecto no es el nacimiento, sino la genética; Keres aporta una variabilidad de sangre que es vital para evitar las enfermedades hereditarias que casi extinguieron al lince hace veinte años.

El secreto del éxito en las montañas lorquinas

El centro de todos los análisis se lo lleva la abundancia de conejo de monte en la zona. Las inspecciones de campo revelan que el control de este alimento es clave. Esto demuestra que la cadena trófica en las Tierras Altas está mucho más sana de lo que los informes ambientales defendían hasta ahora.

Los investigadores de la estación biológica preparan ya nuevos protocolos de protección. Planean utilizar collares de seguimiento GPS de alta precisión para monitorizar los movimientos de los cachorros cuando comiencen a dispersarse por el territorio. Este control científico busca evitar atropellos en las carreteras cercanas, el gran peligro moderno de los felinos.

*(Por si te lo estabas preguntando, las fincas privadas de la zona están colaborando al cien por cien)*. El pacto firmado con los propietarios rurales ha sido analizado previamente para garantizar la tranquilidad de la madre durante la crianza en la madriguera.

Esta historia no es un hecho aislado en la Península. Lorca se ha convertido en el epicentro de la reintroducción del lince durante los últimos dos años, atrayendo fondos europeos Life que buscan crear nuevas poblaciones estables fuera de Andalucía.

¿Sabías que este caso conecta directamente con los métodos de adaptación utilizados en Portugal? Los científicos cruzan ahora los datos de comportamiento para descubrir si los linces murcianos están aprendiendo a cazar nuevas presas debido al cambio climático.

La carrera por la libertad total del felino

El tiempo juega a favor de la naturaleza pero en contra de la burocracia. Las temperaturas estivales comenzarán a apretar fuertemente en la Región de Murcia en las próximas semanas, lo que obligará a vigilar de cerca los puntos de agua naturales para evitar que los cachorros se alejen demasiado de la zona de seguridad.

El gobierno autonómico ya prepara un gran despliegue de agentes medioambientales para blindar el perímetro. Los rumores apuntan que la zona recibirá pronto nuevos ejemplares de la escuela de reintroducción de Jaén, acelerando un proceso que ya genera una expectación brutal entre los amantes de la fauna salvaje.

Has hecho bien en enterarte hoy de esto. Cuando las primeras imágenes oficiales en alta definición inunden las redes sociales la próxima semana, ya sabrás perfectamente que Keres ha vuelto a salvar su dinastía. ¿Será este el impulso definitivo para que el lince abandone para siempre la lista negra de animales en peligro?