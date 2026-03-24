Francesc I de Francia, sobre la muerte de Leonardo da Vinci: «Quizás no hayas muerto entre los brazos de un rey, pero sí de manera metafórica»

A principios de mayo de 1519, el mundo perdió su mente más brillante. Leonardo da Vinci exhalaba el último suspiro en el castillo de Clos Lucé, pero lo que sucedió en aquel dormitorio ha sido objeto de una de las falsedades más hermosas de la historia del arte.

Durante siglos, hemos creído la imagen romántica: el genio florentino muriendo en los brazos de su protector, el rey Francesc I de Francia. Sin embargo, los documentos reales revelan una realidad diferente, marcada por la distancia física pero una lealtad inquebrantable.

La confesión de un monarca

El propio Francesc I admitió que la noticia le llegó con un peso profundo mientras se encontraba en Saint-Germain-en-Laye, lejos de la corte de Amboise. El motivo de su ausencia era vital: el nacimiento de su segundo hijo apenas unas semanas antes.

«Una historia pulida pero falsa», reconoció el rey sobre el relato de los brazos reales. Pero lejos de desmentirla con frialdad, decidió que esta metáfora de amor y respeto debía perdurar para honrar al hombre que consideraba un segundo padre.

Leonardo no llegó a Francia como un artista más; llegó como un sabio exiliado. Mientras en Italia los nuevos talentos como Miguel Ángel o Rafael le robaban el protagonismo, Francesc I le ofreció lo que Roma le negaba: paz y un retiro dorado.

El último viaje de un genio roto

Con 64 años y una salud devastada por una apoplejía que le había paralizado el brazo derecho, Da Vinci emprendió una misión casi imposible: cruzar los Alpes con mulas y carros. No viajaba solo; llevaba con él sus tesoros más preciados.

Entre los equipajes que cruzaron las montañas se ocultaban tres obras que hoy definen nuestra cultura: la Santa Ana, el San Juan Bautista y, por supuesto, el retrato de una dama florentina que el mundo conocería como la Mona Lisa.

Dato clave: Leonardo nunca quiso desprenderse de «La Gioconda» en vida. Solo cuando sintió la muerte cerca, la vendió a la corona francesa para asegurar su posteridad.

Ingeniería, fiestas y paraísos mecánicos

En sus últimos tres años en Clos Lucé, Leonardo no pintó grandes frescos, pero diseñó el futuro. Francesc I no buscaba cuadros, buscaba su mente. Juntos conversaban horas sobre anatomía, botánica y espiritualidad.

El genio transformó la corte francesa en un espectáculo sin precedentes. Su obra maestra de ingeniería social fue la «Fiesta del Paraíso», donde desplegó un cielo de tela azul con estrellas doradas y un orbe mecánico que se abría para mostrar el edén ante invitados extasiados.

Esa fue la verdadera moneda de cambio: el lustre intelectual. Leonardo dio a Francia la sofisticación italiana que tanto ansiaba el monarca y, a cambio, recibió cuidados médicos y un salario que le permitió morir sin las urgencias de clientes tiranos.

Un legado que vive en el Louvre

Hoy, cuando millones de personas hacen cola para ver la sonrisa de la Gioconda, están viendo el resultado de este pacto de honor entre un rey joven y un anciano sabio. Francesc I cumplió su promesa de elevar el espíritu de Leonardo a la divinidad.

La frase para la historia: «Quizás no hayas muerto literalmente entre los brazos de un rey, pero sí de forma metafórica», sentenció el monarca al despedir a su amigo.

La muerte de Leonardo da Vinci no fue el fin de su obra, sino el inicio de su inmortalidad francesa. Gracias a que un rey decidió «mentir» por respeto, el mundo entendió que un artista podía ser tan noble como un soberano.

¿Es la verdad histórica más importante que la leyenda cuando esta última sirve para reconocer la grandeza de un genio?