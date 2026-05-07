Els ecologistas que prohibieron la caza ahora se quejan de que los jabalíes acaben con las aves de Doñana

Piensa en Doñana y seguro que te imaginas un oasis de paz, humedales infinitos y aves majestuosas volando libres. (Sentimos romperte la imagen, pero lo que está ocurriendo a ras de suelo es una auténtica carnicería).

No es ningún secreto que el parque atraviesa momentos críticos, pero hay un enemigo silencioso que no aparece en las portadas. Un depredador que se ha multiplicado sin control y que tiene un hambre voraz.

En la redacción hemos recibido datos que ponen los pelos de punta. La situación ya no es sostenible y la guerra entre ecologistas, cazadores y la administración ha llegado a su punto de no retorno.

El protagonista de este desastre es el jabalí. Un animal inteligente, duro y con una capacidad de adaptación increíble que se está convirtiendo en el verdugo inesperado de la biodiversidad del sur.

La masacre de los nidos que nadie quería ver

Vamos al grano, porque el tiempo corre en contra de la fauna autóctona. Los jabalíes han descubierto un banquete fácil y nutritivo: los huevos y polluelos de las aves que nidifican en el suelo.

Especies protegidas como la cerceta pardilla o el fumarel están viendo cómo sus colonias desaparecen en una sola noche. El jabalí no tiene rivales y su olfato infalible localiza cada nido en kilómetros a la redonda.

El problema no es el animal en sí, sino su cantidad. Hemos llegado a un nivel de sobrepoblación que rompe cualquier equilibrio natural que haya existido nunca en este entorno protegido.

Los expertos advierten que si no se frena esta invasión, algunas de estas aves podrían desaparecer para siempre de nuestros humedales. Es una extinción en directo pagada con la pasividad de las instituciones.

Debemos ser conscientes de un detalle clave: el jabalí es un animal omnívoro. No solo come bellotas o raíces; cuando encuentra proteína animal, no la deja pasar. Y ahora mismo, Doñana es su bufet libre particular.

Debes saber que la presión humana y el cambio en el paisaje han empujado a estos animales a zonas donde antes no llegaban. Ahora, su impacto es tan grande que se puede ver desde los satélites de control medioambiental.

El eterno conflicto: ¿Caza o control biológico?

Aquí es donde la cosa se pone caliente y donde comienzan las acusaciones cruzadas. Los cazadores reclaman su papel como gestores necesarios para controlar el número de ejemplares de manera inmediata.

Por su parte, ciertos sectores ecologistas miran con recelo cualquier medida que implique el uso de armas en un espacio protegido. Pero los números son contundentes y crueles: los métodos pasivos no funcionan.

La realidad es que mientras se decide qué medida es políticamente más correcta, los jabalíes siguen criando a un ritmo vertiginoso. Una sola hembra puede tener hasta dos camadas al año con numerosos lechones.

La administración se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, el prestigio de Doñana como reserva de la biosfera; por otro, la presión de grupos que no quieren ver ni una gota de sangre, aunque eso suponga el colapso total del ecosistema.

Es la paradoja de la conservación moderna: para salvar unas especies, parece que debes sacrificar otras. Y nadie quiere ser quien apriete el gatillo de la decisión final ante la opinión pública.

Recordemos que el jabalí en Doñana no tiene depredadores naturales suficientemente potentes para controlar su crecimiento. Sin el lobo o una presencia humana reguladora, el bosque se convierte en una fábrica de jabalíes.

Datos que hacen temblar los cimientos del Parque

Si hablamos de cifras, el impacto es aún más desolador. En algunas zonas, el porcentaje de nidos depredados por jabalíes alcanza el 70% o 80%. Esto es una muerte anunciada para cualquier población de aves.

Los científicos de la Estación Biológica de Doñana ya lo han avisado: estamos ante una emergencia ecológica. No es una opinión, es física y biología aplicada al terreno.

Se están probando cercas eléctricas y otros métodos de barrera, pero el jabalí es capaz de saltar, excavar o simplemente destrozar las vallas para llegar a su objetivo. Son máquinas de guerra biológicas.

¿Sabías que este desequilibrio también afecta a la vegetación? El jabalí remueve tanto la tierra que cambia la composición de las plantas y facilita que especies invasoras se apoderen del suelo del parque.

Esto genera un efecto dominó. Menos plantas autóctonas significa menos insectos, y menos insectos significa menos comida para las aves pequeñas. Todo está conectado de forma trágica.

Es vital que entiendas que el problema ha saltado las cercas del parque. Los jabalíes ya se ven cerca de las zonas urbanas y agrícolas, provocando accidentes y pérdidas económicas millonarias.

La estrategia de mirar hacia otro lado nos ha llevado hasta aquí. La falta de valentía para aplicar un plan de choque real está convirtiendo un tesoro mundial en un cementerio de plumas.

La decisión inteligente: Ciencia por encima de ideología

Al final, debemos elegir qué tipo de Doñana queremos para el futuro. Una donde reine el caos de una sola especie dominante o una donde la diversidad real sea la protagonista de nuevo.

Invertir en gestión profesional no es un capricho, es una obligación moral con nuestro patrimonio natural. La decisión debe ser rápida, porque la primavera de nidificación no espera los tiempos de los despachos.

La noticia se está moviendo con fuerza en foros de caza y de naturaleza, y la indignación crece a medida que se publican más fotografías de nidos arrasados. La presión social será la que mueva la administración.

Nosotros estaremos muy pendientes de cualquier nuevo plan que apruebe la Junta de Andalucía. El tiempo de las palabras bonitas se ha acabado; ahora toca actuar con contundencia antes de que no quede nada por proteger.

¿Quieres seguir viendo Doñana como una postal idílica o prefieres entender la crudeza de lo que realmente ocurre entre los juncos? La verdad siempre es el primer paso para la solución definitiva.

Sinceramente, es triste ver cómo el paraíso se convierte en una pesadilla por culpa de una gestión que ha llegado tarde. ¡Esperamos que los jabalíes no sean lo último que veamos en este rinconcito único del mundo!