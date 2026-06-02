El enigma del lince ibérico: donde se reintroduce aumenta el número de conejos y ahora sabemos por qué

Imagina que metes un lobo en un corral y, en lugar de desaparecer las ovejas, empiezan a nacer más que nunca. Parece un chiste o un error de cálculo, pero es exactamente lo que está pasando en nuestros campos con el lince ibérico.

Durante décadas, el sentido común nos decía que más depredadores significaban menos presas. Si el lince come conejos, lo más lógico es que el conejo desaparezca. (Error garrafal, nos hemos equivocado de lleno).

Un reciente estudio ha dejado a los científicos boquiabiertos al confirmar la «paradoja del lince». Donde se reintroduce el felino más amenazado del mundo, las poblaciones de conejos de monte se disparan.

El guardián invisible del equilibrio

La clave de este fenómeno no está en lo que el lince come, sino en a quién decide eliminar del mapa. El lince ibérico es un animal extremadamente territorial y no tolera la competencia en su mesa.

Cuando un lince llega a una nueva zona, su primera misión es expulsar a los otros «ladrones» de conejos. Hablamos de los zorros y las comadrejas, depredadores generalistas que no dan tregua a los gazapos.

Al reducir la presencia de estos pequeños carnívoros, el lince genera un escudo protector. Los conejos, aunque siguen siendo la dieta del lince, sufren mucha menos presión global y su tasa de supervivencia se multiplica.

El dato definitivo: En las zonas de reintroducción supervisadas por el proyecto Life+Iberlince, la densidad de conejos ha llegado a aumentar hasta un 40% a pesar de la presencia del gran felino.

La ciencia tras el comportamiento del lince

Los investigadores de la Universidad de Córdoba y el CSIC han monitorizado durante años estos movimientos. Han descubierto que el lince actúa como un gestor de recursos naturales sin saberlo.

Un lince consume aproximadamente un conejo al día. Sin embargo, un grupo de zorros en la misma zona puede diezmar una colonia entera en cuestión de semanas debido a su forma de caza menos selectiva.

Este control biológico es lo que los ecólogos llaman cascada trófica. El lince, al estar en la cúspide de la pirámide en la península, regula todo lo que sucede por debajo de él con una eficacia quirúrgica.

Beneficios que llegan hasta tu bolsillo

Esto no es solo una noticia para amantes de los documentales. El aumento de conejos gracias al lince tiene un impacto directo en la economía rural y en la agricultura de las zonas adyacentes.

Al estabilizarse las poblaciones de presas, se reducen los daños por plagas descontroladas en ciertos cultivos y se fomenta un turismo ecológico que está reviviendo pueblos casi olvidados.

Además, el lince previene enfermedades. Al cazar preferentemente los ejemplares más débiles o enfermos, mantiene la población de conejos con una salud genética envidiable, frenando brotes de mixomatosis.

Consejo de experto: Si ves un lince en libertad, no intentes acercarte. Su valor no es solo estético, es el motor que mantiene vivo el ecosistema que pisas.

El futuro de la península está moteado

A pesar de estas buenas noticias, no podemos bajar la guardia. El lince sigue necesitando corredores ecológicos seguros para moverse entre territorios sin acabar bajo las ruedas de un coche.

La paradoja del conejo demuestra que la naturaleza tiene mecanismos de autodefensa mucho más complejos de lo que pensamos. Reintroducir una especie no es solo «soltar animales», es reiniciar un sistema operativo que estaba roto.

Hoy en día, el lince ya no es solo aquel animal bonito que salía en los libros de texto como «a punto de extinguirse». Es el arquitecto real de nuestro paisaje mediterráneo, el que decide quién vive y quién muere para que el campo siga siendo verde.

¿Quién nos iba a decir que para tener más conejos en la montaña, lo que necesitábamos era soltar a su mayor enemigo? La naturaleza siempre guarda un as en la manga para recordarnos que, a veces, restar es la mejor manera de sumar.

¿Y tú, has tenido ya la suerte de cruzarte con la mirada de un lince en libertad? Si no es así, date prisa, porque el campo está más vivo que nunca gracias a ellos.